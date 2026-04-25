Gigi Hadid bringer tilbake «vintage-leppen» og gjenoppliver en trend

Fabienne Ba.
@patrickta / Instagram

Under et nylig opptreden vakte den amerikanske modellen Gigi Hadid oppmerksomhet med en leppesentrert sminke. En subtil, men presis detalj var nok til å gjenopplive en trend fra en annen tid.

Et utseende som setter leppene i sentrum

På den røde løperen under Breakthrough Prize avduket Gigi Hadid en enkel og balansert sminke, der hudfargen og øynene hennes forble naturlige. Det var leppene hennes som virkelig fanget oppmerksomheten: et subtilt arbeid med kontur og farge som redefinerte leppene hennes med kontrollert intensitet, langt fra de mer uskarpe effektene som er populære for tiden.

Tilbakekomsten av "vintagemunnen"

Den såkalte «vintage lip»-trenden er basert på en strukturert fremheving av leppene, med en mer definert kontur og en farge litt dypere enn den naturlige nyansen. Denne stilen, inspirert av skjønnhetskoder fra tidligere tiår, fremhever spesielt amorbuen og gir leppene en grafisk dimensjon.

Mens nyere sminke ofte foretrekker naturlige, diffuse effekter, fremstår «vintage lip» som et mer strukturert alternativ. Den spiller på presis konturering og litt mer intense nyanser, og redefinerer leppene elegant. Inspirert av de sofistikerte kodene fra fortiden, gjenoppliver den et skjønnhetsutseende der hver detalj er nøye vurdert.

En estetikk inspirert av fortidens ikoner

Denne tilnærmingen er ikke ny. På 1920-tallet populariserte visse personer innen stumfilm allerede sterkt definerte lepper, noe som ble en sterk estetisk signatur. Senere ble denne skjønnhetstrenden adoptert og modernisert av Hollywood-filmikoner, noe som bidro til å etablere leppene som et sentralt trekk i ansiktet.

Kort sagt, med denne opptredenen på Breakthrough Prize bekrefter Gigi Hadid nok en gang sin rolle i å spre skjønnhetstrender. Hennes sminkevalg, ofte kopiert og kommentert, bidrar til å gjenopplive glemte stiler eller tolke dem på nytt gjennom et mer moderne perspektiv.

Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Tyla velger minimalisme med en uventet juveldetalj
Article suivant
Victoria Beckham stråler i en hvit satengkjole sammen med mannen sin

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

