«Et mirakel»: Natalie Portman annonserer at hun er gravid, 44 år gammel.

Natalie Portman delte denne uventede nyheten med dyp takknemlighet. Den israelsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren venter sitt tredje barn, og hun nøler ikke med å kalle det et «mirakel».

En overraskende kunngjøring

I likhet med noen av sine jevnaldrende, som Julia Roberts og Halle Berry, har Natalie Portman opplevd en sen graviditet. Selv om det ikke lenger er et unntak, vekker dette fenomenet fortsatt sterke følelser og fengsler media. I et intervju med det amerikanske magasinet Harper's Bazaar annonserte skuespillerinnen offisielt nyheten: hun venter sitt tredje barn, sitt første med sin nye partner, den franske musikeren Tanguy Destable. Natalie Portman, som har bodd i Paris i flere år, valgte dette intervjuet for å dele både gleden og kompleksiteten i dette øyeblikket.

"Et sant privilegium, et mirakel"

Skuespillerinnen uttrykte sin takknemlighet med store følelser: «Tanguy og jeg er overlykkelige. Jeg er så takknemlig. Det er et sant privilegium, et mirakel. Jeg vokste opp med å høre hvor vanskelig det er å bli gravid. Mange av mine kjære har gått gjennom svært vanskelige tider, og jeg vil vise respekt for dem.» Hun la til: «Jeg vet at dette sannsynligvis er siste gang, og jeg verdsetter hvert øyeblikk.»

En graviditet opplevd med ro

Natalie Portman er allerede mor til Aleph, 14, og Amalia, 9, fra ekteskapet med danseren og koreografen Benjamin Millepied. Dette tredje barnet blir hennes første med Tanguy Destable. Mens noen kvinner i 40-årsalderen allerede opplever effektene av perimenopausen, er andre fortsatt i livmoren og gjenoppdager de grenseløse gledene ved morsrollen. Som 44-åring beholder Natalie Portman det solfylte gemyttet som så treffende definerer henne.

Hun går inn i dette svangerskapet med en viss letthet, til og med en spiritualitet, som om hun er gjennomsyret av en ny styrke. «Jeg har mer energi enn jeg trodde jeg ville», betror hun seg, og legger til at hun opprettholder velværet sitt gjennom svømming. Hun snakker også om en annen type modenhet: «Det er en slags takknemlighet som du ikke nødvendigvis forstår når du er yngre.» Gjennom ordene sine, som resonnerer med mange, understreker Natalie Portman den unike naturen til hvert svangerskap.

Natalie Portman, som ble oppdaget i en alder av 12 år i Luc Bessons «Léon», og deretter innviet av «Star Wars» og «Black Swan» – som ga henne en Oscar – forbereder seg også på utgivelsen av «The Gallerist», som er planlagt til slutten av 2026. Mellom Paris, kino og dette nye morsrollen ser det ut til at hun har funnet balansen hun lette etter.