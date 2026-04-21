Med denne kjolen med metalliske detaljer skaper skuespillerinnen Eva Longoria et minneverdig utseende

Til åpningen av de nye David Geffen-galleriene på LACMA i Los Angeles valgte Eva Longoria et antrekk som garantert fikk folk til å snu seg. Den skimrende kjolen i metallfarge gjorde et varig inntrykk den kvelden.

En historisk kveld for LACMA

16. april 2026 feiret Los Angeles County Museum of Art (LACMA) åpningen av sine nye David Geffen-gallerier, et prosjekt til nesten 724 millioner dollar som ble fullført etter seks års bygging.

For anledningen samlet en rekke kjendiser seg, inkludert den gresk-amerikanske skuespilleren, regissøren, manusforfatteren og filmprodusenten Tom Hanks og den gresk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten og sangeren Rita Wilson, den amerikanske skuespillerinnen og filmprodusenten Sharon Stone, den amerikanske forretningskvinnen Paris Hilton, den tysk-amerikanske modellen og TV-personligheten Heidi Klum, den amerikanske pianisten og sangerinnen og låtskriveren Alicia Keys, og den amerikanske regissøren, produsenten og manusforfatteren George Lucas. Alt dette fant sted mot et bakteppe av kunst og eleganse i de nyrenoverte museumsrommene.

En lilla paljettkjole som fanget alt lyset

Eva Longoria valgte en stroppeløs kjole brodert med lilla paljetter, med en frynsete kant som gikk helt ned til gulvet. Den paljettbesatte halsen fløt sømløst ned langs overdelen og inn i skjørtet, og skapte en lysende 360-graders silhuett. Observatører mente at antrekket ville passe perfekt på den røde løperen under filmfestivalen i Cannes, gitt den blendende glansen.

Skuespillerinnen fullførte antrekket sitt med et diamantkjede som dannet en glitrende krage rundt halsen, og karamellfargede platåsko som avslørte en rød pedikyr. Sminken hennes var bevisst diskret – naturlig rouge, rosa lepper og røkt eyeliner – for å la antrekket ta plass.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Mote og popkultur✨ Kruto Media (@krutomedia)

Et sted fullt av mening for Eva Longoria

LACMA har en spesiell plass for Eva Longoria: det var der hun møtte mannen sin, José Bastón, i 2013. Paret forbereder seg på å feire sin tiårs bryllupsdag 21. mai. José Bastón var ved hennes side den kvelden, kledd i en svart dress over en hvit skjorte med sølvknapper og en sløyfe.

Eva Longoria er langt fra begrenset til den røde løperen, men jobber for tiden med å produsere og regissere en Netflix-komedie med tittelen «The Fifth Wheel». Dette prosjektet bekrefter at skuespillerinnen tar på seg en rekke roller – og minneverdige utseender.