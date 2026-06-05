Meghan Markle i sentrum av en debatt om beskyttelse av barn på sosiale medier

Meghan Markle befinner seg midt i en kontrovers som blander offentlig engasjement og privatliv. Etter å ha holdt en tale i Genève om farene ved sosiale medier for barn, ble hertuginnen av Sussex anklaget for «motsigelse» ved å dele bilder av sine egne barn på nettet.

En tale om farene ved digital teknologi

17. mai 2026 talte Meghan Markle i Genève ved innvielsen av «Lost Screen Memorial», et minnesmerke som hedrer rundt femti barn som døde som følge av digitalt relatert skade. I en tale på sidelinjen av Verdens helseforsamling, sammen med generaldirektøren for Verdens helseorganisasjon (WHO), beskrev den tidligere «Suits»-skuespillerinnen virkningen av nettplattformer på unge mennesker som et folkehelseproblem. Hun fordømte digitale rom «designet for å fange oppmerksomhet for enhver pris» og etterlyste bedre beskyttelse.

En kontrovers rundt hans egne publikasjoner

Kort tid før denne talen hadde hertuginnen lagt ut bilder av et av barna sine på Instagram. Dette fikk noen til å anklage henne for inkonsekvens. Kongelig ekspert Tom Sykes, som var til stede i Genève, mente særlig at tiltaket var «ikke relevant», og syntes det var selvmotsigende å fordømme eksponeringen av barn på nettet mens hun delte sine egne bilder. Noen internettbrukere gjentok denne kritikken, mens andre tvert imot forsvarte hertuginnen.

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Forsvaret av hans følge

Som svar på kontroversen grep Meghan Markles talsperson inn. I et intervju med Newsweek magazine gjentok han at det etter hans syn «er en forskjell mellom å dele øyeblikk fra ens eget liv og å utsette barna sine for offentlig gransking». De som står hertuginnen nær, understreket at «hertuginnen systematisk skjuler barnas ansikter i innleggene sine ». Langt fra å være «motstridende», illustrerer denne forholdsregelen «faktisk budskapet som formidles i Genève» : foreldre kan dele familieøyeblikk samtidig som de beskytter barnas identitet, personvern og digitale fotavtrykk.

En debatt med delte meninger

Denne avklaringen avsluttet ikke diskusjonen. For hennes kritikere reiser selve handlingen med å iscenesette bilder av barna hennes, selv uten å vise ansiktene deres, spørsmål. For hennes støttespillere er det tvert imot «en klar forskjell mellom et familiebilde med maskerte ansikter og mekanismene til plattformene hun fordømmer».

Utover saken om Meghan Markle reiser denne kontroversen et spørsmål som går utover kjendisenes rike: hvor langt kan foreldre dele barnas liv på nettet? Mellom aktivistiske uttalelser og personlige valg befinner hertuginnen av Sussex seg, til tross for seg selv, i sentrum av en stadig mer relevant samfunnsdebatt.