Hailey Bieber bringer den vintage leopardprint-kjolen tilbake i rampelyset med en paljettbesatt versjon.

Hun er kjent for sin rene, minimalistiske stil, men Hailey Bieber har tydeligvis bestemt seg for å snu bladet. I flere sesonger nå har grunnleggeren av hudpleiemerket «Rhode» samlet leopardmønstrede antrekk, fra streetstyle-antrekk til de mest prestisjefylte festene.

En veldefinert stilistisk evolusjon

Hennes nyeste statement-plagg? En paljettbesatt aftenkjole fra Armani Privé, som gjenoppfinner dyreprintet med en avgjort dristig vri. Hailey Bieber har gradvis erstattet sine hvite, beige og svarte plagg med leopardprint siden september 2024, og beveget seg bort fra sin vanlige minimalistiske stil. Dette skiftet har vært tydelig i en serie nøye utvalgte antrekk: en Toteme-frakk, en Saint Laurent ponnihårveske og deretter en vintage Versace-kjole fra 1996-arkivet.

Versace-høsten 1996: et første skritt mot leopardarkivet

Et av de sentrale øyeblikkene i denne transformasjonen går tilbake til juni 2025. På Business of Beauty Global Forum organisert av Business of Fashion på Stanly Ranch i California valgte Hailey Bieber en vintage Versace-kjole med leopardmønster fra høst-/vinterkolleksjonen 1996 – en kolleksjon designet av Gianni Versace kort tid før sin død.

Den ermeløse kjolen, med asymmetrisk halsutringning og minilengde, hadde en svart og kremfarget naturlig pelskant – ikke bare et enkelt trykk. En viktig detalj: den samme kjolen hadde blitt brukt av modellen Amber Valletta for september 1996-utgaven av American Vogue, fotografert av Stephen Meisel. Et kirurgisk presist arkivvalg, orkestrert av hennes personlige stylist, Dani Michelle.

I Paris går leopardmønster i klubbstil

Noen måneder senere, under moteuken i Paris i september 2025, skiftet Hailey Bieber til to antrekk på én kveld: etter Saint Laurents vår/sommer 2026-visning byttet hun ut sitt første antrekk med en tettsittende, høyhalset, langermet leopardprint-tyllkjole fra Saint Laurent, brukt med svarte strømpebukser og lårhøye støvletter i lakkskinn. Et desidert kveldsantrekk, langt unna enhver offisiell begivenhet.

Paljettversjonen: når leopardmønsteret blir sølvfarget

Det var på Vanity Fair Oscar-festen i 2026 at Hailey Biebers leopardmønster nådde et nytt nivå. Den amerikanske modellen og gründeren gjorde sin entré i en leopardmønsterkjole fra Armani Privé laget utelukkende av paljetter, noe som ga dyremønsteret en strålende finish. Tro mot sin minimalistiske stil kombinerte Hailey Bieber kjolen med pumps med spisse tå, delikate diamantsmykker og en kirsebærrød manikyr, med håret stylet i en lang bob med rufsete tupper.

Hvorfor dette øyeblikket er viktig for leopardtrenden

I flere vår-/sommervisninger nå har dyreprint gjort comeback i oppdaterte, mindre glorete versjoner, ofte kombinert med nøytrale toner eller rene linjer, og blitt mer sofistikerte. Hailey Bieber, ved å bruke en paljetttolkning på et så profilert arrangement, tar mønsteret til et nytt nivå: det som gjelder en spesiell anledning. Leopardprint er fortsatt et must for 2026 og utover, og Hailey Bieber er for tiden en av deres mest overbevisende ambassadører.

Det som til syvende og sist gjør Hailey Biebers karrierevei spesielt interessant, er sammenhengen i tilnærmingen hennes: hun fulgte ikke bare en trend, hun bygde den opp stykke for stykke, fra Versace-arkivene til Armani-paljetter, gjennom Saint Laurent-tyll. I hennes hender er leopardmønster ikke lenger bare et trykk – det er et språk.