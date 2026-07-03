«En femme fatale»: Hailey Bieber har fått den mest elegante frisyren for øyeblikket

Den amerikanske modellen og gründeren Hailey Bieber delte en serie bilder på Instagram som viste frem en trendy ny frisyre: «lang bob». Sammen med en knallgrønn topp trollbandt denne elegante frisyren følgerne hennes, hvorav mange roste «femme fatale»-utseendet hennes.

«Long bob», øyeblikkets stjerneklipp

Kjernen i denne stilen er en populær frisyre: «long bob», en lang bob som vanligvis faller ned til skuldrene. Elegant, allsidig og lett å bruke, har den blitt en av de mest fasjonable frisyrene for øyeblikket. Hailey Bieber, som har brukt den en stund, gir en perfekt demonstrasjon her. Elegant og elegant, gir boben hennes et snev av tidløs eleganse til helhetsinntrykket hennes.

En matchende knallgrønn topp

Når det gjelder antrekket sitt, valgte Hailey Bieber en livlig grønn topp. I bildeteksten til innlegget sitt la hun til et grønt hjerte og en froske-emoji, en nikk til fargen på toppen sin. For hennes skjønnhetsantrekk fullførte naturlig sminke – lett definerte øyne, rouge og nude rosa lepper – dette strålende utseendet.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Fansen vant over

Ikke overraskende utløste dette innlegget en bølge av beundring. I kommentarfeltet overøste internettbrukere henne med komplimenter. «Storslått», «En femme fatale», «Hun er ikonisk», «Hvordan kan du være ekte?» var bare noen av de mange meldingene. Alle disse reaksjonene bekrefter entusiasmen som ble generert av hver av opptredenene hennes.

Med sin lange bob og knallgrønne topp har Hailey Bieber et elegant og selvsikkert utseende. Ved å ta i bruk en av de mest trendy frisyrene for øyeblikket, bekrefter hun sin status som et mote- og skjønnhetsikon. Ikke overraskende vil dette garantert glede fansen hennes, som alltid er ivrige etter å se antrekkene hennes.