Sangeren Tyla vekker oppsikt med et skulpturelt svart antrekk på den røde løperen

Den sørafrikanske sangeren, låtskriveren og danseren Tyla gjorde et plask på den røde løperen under BET Awards i 2026 i et skulpturelt, svart ensemble. En skreddersydd kreasjon, et sted mellom haute couture og dristighet, fanget umiddelbart alles oppmerksomhet.

Et strukturert svart ensemble

Kjernen i dette antrekket var et statement-plagg: en korsetttopp med en nøye utformet struktur. Designet hadde delikat blomsterblonder lagt over en strukturert base, noe som skapte en ren, grafisk silhuett. En dristig svart kontur fremhevet plaggets linjer, mens en sofistikert halsringning ga et avgjort moteriktig preg. Tyla kombinerte denne toppen med svarte shorts og matchende tights for et dristig, monokromatisk antrekk.

Nøye utvalgt tilbehør

For å fullføre antrekket valgte Tyla pumps med åpen tå og en skimrende effekt, der spiralformen tilførte et kjærkomment preg av glitter. Når det gjelder smykker, valgte hun enkelhet, og droppet den vanlige lag-på-lag-på-lag-på-lag-på-lag-på-lag--til fordel for statement-øredobber og noen fargerike ringer. En nøye gjennomtenkt tilnærming som lot midtpunktet i antrekket hennes stå i sentrum.

En naturlig skjønnhetsbehandling

På skjønnhetsfronten valgte Tyla enkelhet. Svært naturlig sminke balanserte det dristige i antrekket hennes, mens håret hennes, stylet i en voluminøs blowout med en sideskill, tilførte bevegelse og tekstur. Et uanstrengt elegant, retro-inspirert antrekk som elegant fullførte antrekket. Da hun ble spurt ved ankomst, betrodde sangeren lekent at hun følte seg utrolig selvsikker.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av @tylafans

En helt egen stilistisk signatur

Utover dette antrekket bekrefter Tyla sin status som et moteikon. Hun er kjent for sin sans for stil, og har etablert et signaturantrekk, der hun foretrekker miniskjørt og korte hårklipp fremfor de dramatiske lange kjolene som vanligvis brukes på formelle arrangementer. Denne lekne og selvsikre tilnærmingen gjør henne til et av de nye moteikonene i sin generasjon.

Med dette skulpturelle, svarte antrekket gjorde Tyla en av de mest slående opptredenene på BET Awards i 2026. Ved å kombinere sofistikert struktur, dristighet og naturlig sminke, beviste hun nok en gang sin upåklagelige sans for stil. Ikke overraskende gledet dette fansen hennes, som alltid er ivrige etter å se utseendet hennes.