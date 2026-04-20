Sangerinnen Mariah Carey (57) skapte furore i en svart kjole og skinnstøvler.

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Mariah Carey trenger ikke nødvendigvis en rød løper for å gjøre seg bemerket. 18. april 2026 ble hun fotografert på gatene i New York i et svart antrekk fra topp til tå som var både elegant og skarpt.

Detaljen som forandrer alt: dobbeltbeltet

Det var under en enkel spasertur gjennom Manhattan at Mariah Carey viste frem et av sine mest slående antrekk for øyeblikket. «Vision of Love»-sangerinnen gjenopplevde den «lille sorte» med en tydelig edgy vri, inspirert av Y2K-estetikken. Kjolen med dyp utringning og en fald som stoppet over kneet, ble brukt over gjennomsiktige, svarte strømpebukser. Det mest fremtredende ved antrekket: et belte med dobbel spenne som fremhevet midjen hennes og ga silhuetten en rock 'n' roll-kant.

Mariah Carey fortsatte lærtemaet med en blank trenchcoat utsmykket med sølvdetaljer, kombinert med knehøye støvletter med blokkhæl. For å fullføre antrekket valgte hun overdimensjonerte svarte solbriller, en gullfarget sommerfuglring og diamantøreringer. En blanding av diskret «bling» og en «urban» holdning som perfekt innkapsler den stilistiske balansen hun for tiden dyrker.

En uke dedikert til monokrom

Noen dager tidligere hadde Mariah Carey allerede gjort to slående opptredener på Tiffany & Co.-gallaen for lanseringen av kolleksjonen «Blue Book 2026: Hidden Garden». Det første antrekket var en ermeløs svart kjole med langt skjørt, brukt med spisse pumps dekket av sølvpaljetter og et diamantkjede. Det andre antrekket var off-white, med en langermet kjole uten skuldre, festet med et gullkjedebelte og avsluttet med sølvhæler.

Mariah Carey, et monokromt ikon for alle anledninger

Tidligere i år, i februar, hadde Mariah Carey allerede påtvunget denne monokrome signaturen under åpningsseremonien til de olympiske leker, hvor hun opptrådte i en geometrisk hvit kjole utsmykket med hundrevis av krystaller, utsmykket med en fjærboa og mer enn 300 karat smaragdslipte diamanter fra Levuma.

Oppsummert, enten det er et kveldsantrekk eller en gatelook, bekrefter Mariah Carey én ting: stilsansen hennes er tidløs.