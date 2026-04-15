Hailey Bieber satser på disse prangende fargene som er ventet å bli trender i 2026.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Den amerikanske modellen og gründeren Hailey Bieber gjorde et stort inntrykk på Coachella-festivalen i 2026. Kledd i en kort gul kjole fremhevet av en prangende rosa kant, leverte hun et opptreden som allerede legemliggjør flere viktige motetrender for 2026.

Hailey Bieber i et livlig antrekk

På Coachella (10.–19. april 2026) var Hailey Bieber i sentrum for festivalens begeistring, mellom Justin Biebers etterlengtede opptreden på scenen og popup-arrangementet organisert rundt Rhode, merkevaren hennes som ble lansert i 2022. For anledningen valgte hun en kort gul silhuett, kantet i knallrosa, som raskt ble oppdaget og kommentert.

Antrekket det var snakk om var en vintage Dior-kjole designet av John Galliano, fra høst/vinterkolleksjonen 1998–1999. Flere motetitler fremhevet hvordan dette plagget alene forenet to svært attraktive elementer fra øyeblikket: energien i prangende farger og den vedvarende tilbakekomsten av slipkjolen.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Beauty Studio (@beautystudio)

Lys gul og rosa er allerede i ferd med å dukke opp som farger å følge med på.

Grunnen til at dette antrekket fungerer så bra, er fordi det er basert på en fargekombinasjon som umiddelbart fanger blikket uten å virke komplisert. Gult tilfører lysstyrke, mens den livlige rosa finishen gir liv til hele antrekket med et dristigere preg. Dette palettvalget er ikke tilfeldig. Det er knyttet til fremveksten av dristige og muntre toner i vår/sommer 2026-trendene, spesielt de som inneholder kanarirød, magenta og mer generelt fargekombinasjoner som gir en silhuett energi på sekunder.

En kort kjole som også setter slipkjolen tilbake i rampelyset

Utover fargene, samsvarer det korte, smale snittet på denne kjolen med slipkjoletrenden inspirert av 1990-tallet, en silhuettfamilie som regelmessig dukker opp igjen så snart temperaturen stiger. Dette er utvilsomt det som gjør antrekket så slående. Det er fortsatt visuelt «lettleselig», men det konsentrerer flere sterke referanser: vintage-følelsen til Galliano, selve 90-talls blondeestetikken og et ønske om dristigere farger enn de nøytrale palettene som lenge har vært foretrukket.

Coachella bekrefter sin rolle som et motelaboratorium

Dette antrekket passer også inn i en veldig spesifikk setting. Hvert år fungerer Coachella som en trendakselerator, og kjendisopptredener blir umiddelbart gransket. Flere medier beskrev Hailey Biebers opptreden som «et av helgens viktigste moteøyeblikk».

Med denne korte gule kjolen med knallrosa farger oppfyller Hailey Bieber flere krav samtidig. Hun tar tilbake slipkjolen, bekrefter tilbakekomsten av dristige farger og minner oss nok en gang om at Coachella fortsatt er den perfekte scenen for å lansere sesongens motetrender.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Euphoria sesong 3: Skuespillerinnen Sydney Sweeney vekker Cassie til live igjen i et antrekk som allerede skaper mye blest.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

