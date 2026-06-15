Med denne selfien setter Hailey Bieber lavsittende bukser tilbake i søkelyset.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Den amerikanske modellen og gründeren Hailey Bieber har mestret kunsten å gjøre hvert Instagram-innlegg om til en stor motebegivenhet. En av selfiene hennes, lagt ut med den enkle bildeteksten «bronzer day tomorrow, see you at 9am PT», er intet unntak. For å annonsere den kommende lanseringen av et nytt produkt fra skjønnhetsmerket hennes, Rhode, presenterte hun et tilsynelatende enkelt, men omhyggelig kuratert antrekk – og den ubestridte stjernen i bildet er hennes lavsittende jeans.

En selfie for å annonsere den nye Rhode-bronzeren

Settingen er enkel: et soverom badet i naturlig lys, et speil, en telefon som holdes uformelt. Selfien tjener imidlertid et hovedformål: å annonsere lanseringen av et nytt produkt fra Rhode, kosmetikkmerket grunnlagt av Hailey Bieber i 2022. Denne kommunikasjonsstrategien har blitt en klassiker i bransjen, der det enkle «spontane» øyeblikksbildet har erstattet tradisjonelle reklamekampanjer.

Hailey Bieber har perfeksjonert denne tilnærmingen. I stedet for å organisere en kompleks fotoseanse, foretrekker hun konsekvent intime, diskrete og gjenkjennelige bilder. Denne konsistensen stemmer perfekt overens med den «clean girl»-estetikken hun har kjempet for siden lanseringen av Rhode – og som har blitt en av de mest fulgte skjønnhetskodene i tiåret.

Lavsittende jeans, showets stjerne

Bildets virkelige stjerne er underdelen. Hailey Bieber har på seg blå jeans med lav midje som går nedenfor hoftene. Et ikonisk plagg fra 2000-tallet, lenge henvist til bakerst i skapet, men som har gjort et sterkt comeback siden 2022 på catwalken og i garderobene våre.

Detaljen som forvandler dette plagget til et ekte moteuttrykk er snittet: verken «for stramt» eller «for løst». En nøye gjennomtenkt balanse som minner om stilene som ofte ble brukt av den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Jennifer Aniston eller skuespillerinnen og produsenten Sarah Jessica Parker tidlig på 2000-tallet. Med dette plagget bekrefter Hailey Bieber at hun er blant de mest kapable til å gjenopplive klassiske stiler.

En minimalistisk hvit topp som kontrast

For å balansere den nederste halvdelen valgte Hailey Bieber enkelhet: en langermet hvit topp med høy hals og et tettsittende snitt. Når det gjelder sminken, holdt Hailey Bieber seg tro mot vanen: en frisk hudfarge, definerte øyenbryn og nude lepper.

Hvorfor «lavhus» gjør et sterkt comeback

Gjenoppblomstringen av lavsittende bukser er ingen tilfeldighet. På catwalken for vår/sommer 2026 gjenoppdaget flere motehus estetikken fra 2000-tallet – tenk lavsittende snitt, tynne belter, enkle tanktopper og hvite joggesko. Denne nostalgiske vrien stemmer perfekt overens med estetikken Hailey Bieber har dyrket siden debuten.

Med denne enkle selfien beviser Hailey Bieber at hun er blant de mest «strategiske» skikkelsene i sin generasjon. Og den bekrefter at det i moderne mote ofte er den mest subtile detaljen – her en enkel hip linje avslørt av lavsittende jeans – som ender opp med å sette tonen for en hel sesong.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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