Kledd i rosa nyter Kylie Jenner en solfylt ferie til Karibia

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Den amerikanske reality-TV-stjernen, forretningskvinnen og influenceren Kylie Jenner startet sommeren med stil. Hun unnet seg en solfylt ferie på Turks- og Caicosøyene (Karibia) for å feire nok et år med merket sitt, Kylie Cosmetics. En luksuriøs ferie, dokumentert på Instagram, der rosa regjerte.

Et syrlig rosa utseende

Stilmessig valgte Kylie Jenner et lyserosa strandantrekk, fanget i en speilselfie. Senere samme dag gjenopplevde hun den samme pudderrosa fargen, og kombinerte den med et rysjert miniskjørt for en «solnedgangsmiddag», som bildeteksten viser. En sommerlig palett, tro mot den livlige estetikken som er et kjennetegn for merkevaren hennes og hennes offentlige opptredener.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics)

En villa og personlige gaver

Kylie Jenner ga også følgerne sine en omvisning i den overdådige villaen der gruppen bodde. Hennes 8 år gamle datter, Stormi, startet omvisningen foran kamera, før hun viste dem rundt i de mange soverommene. I et av dem viste Kylie Jenner frem et veritabelt arsenal av personlige gaver, alle i rosa: et brodert strandhåndkle, en «Turks and Caicos With Kylie»-caps, en vannflaske, et kamera, en Kylie Cosmetics-strandveske og spesiallaget strandtøy fra spesialiserte merker. Nok til å forvandle denne turen til et fullverdig PR-stunt.

En nikk til en tur fra 2019

Denne turen minner om en tidligere. Den var inspirert av en tur organisert for Kylie Skin-merket i 2019, også til Turks- og Caicosøyene (Karibia). På den tiden var flockede kokosnøtter og koordinerte antrekk allerede en del av pakken, med den amerikanske modellen Sofia Richie Grainge blant deltakerne. Merket delte til og med et tilbakeblikksbilde fra den turen den gangen.

Med sitt rosa antrekk, idylliske omgivelser og nøye iscenesatte bilder har Kylie Jenner skapt en ferie som er like solrik som den er strategisk. Denne turen til Karibia illustrerer nok en gang hennes imageferdigheter og markedsføringskunnskap, der ferie og markedsføring blandes sømløst. Et sommerlig mellomspill som, ikke overraskende, gledet følgerne hennes.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Som 59-åring bringer Salma Hayek tilbake i rampelyset et par bukser som ikke er universelt beundret.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 59-åring bringer Salma Hayek tilbake i rampelyset et par bukser som ikke er universelt beundret.

På et tennisarrangement på Roland-Garros gjorde den meksikansk-amerikansk-libanesiske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Salma Hayek en moteopptreden som siden...

På ferie skapte Kim Kardashian furore i et hvitt strandantrekk

Den amerikanske mediepersonligheten Kim Kardashian er en av de mest fulgte stjernene på planeten, og hennes nylige Instagram-innlegg...

«Du stråler»: Lindsay Lohan deler en selfie som vekker reaksjoner

Den amerikanske skuespillerinnen Lindsay Lohan stråler, og følgerne hennes lar henne få vite det. Hun delte en «fotodump»...

Brooks Nader bringer denne vintage «one-piece» oppdatert takket være et «uventet» tilbehør.

Den amerikanske modellen og TV-personligheten Brooks Nader delte en ny serie bilder på Instagram der hun nytolker stilen...

I et sofistikert antrekk gjorde Jennifer Lopez et slående opptreden i New York

Mens hun var i New York for å promotere filmen «Office Romance», valgte den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen...

«Eleganse har ingen aldersgrense»: Michelle Pfeiffer, 68 år gammel, fengsler i en raffinert hvit kjole

Den amerikanske skuespillerinnen Michelle Pfeiffer skapte furore på den røde løperen under Gotham Television Awards i New York...