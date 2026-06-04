Kledd i rosa nyter Kylie Jenner en solfylt ferie til Karibia

Den amerikanske reality-TV-stjernen, forretningskvinnen og influenceren Kylie Jenner startet sommeren med stil. Hun unnet seg en solfylt ferie på Turks- og Caicosøyene (Karibia) for å feire nok et år med merket sitt, Kylie Cosmetics. En luksuriøs ferie, dokumentert på Instagram, der rosa regjerte.

Et syrlig rosa utseende

Stilmessig valgte Kylie Jenner et lyserosa strandantrekk, fanget i en speilselfie. Senere samme dag gjenopplevde hun den samme pudderrosa fargen, og kombinerte den med et rysjert miniskjørt for en «solnedgangsmiddag», som bildeteksten viser. En sommerlig palett, tro mot den livlige estetikken som er et kjennetegn for merkevaren hennes og hennes offentlige opptredener.

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En villa og personlige gaver

Kylie Jenner ga også følgerne sine en omvisning i den overdådige villaen der gruppen bodde. Hennes 8 år gamle datter, Stormi, startet omvisningen foran kamera, før hun viste dem rundt i de mange soverommene. I et av dem viste Kylie Jenner frem et veritabelt arsenal av personlige gaver, alle i rosa: et brodert strandhåndkle, en «Turks and Caicos With Kylie»-caps, en vannflaske, et kamera, en Kylie Cosmetics-strandveske og spesiallaget strandtøy fra spesialiserte merker. Nok til å forvandle denne turen til et fullverdig PR-stunt.

En nikk til en tur fra 2019

Denne turen minner om en tidligere. Den var inspirert av en tur organisert for Kylie Skin-merket i 2019, også til Turks- og Caicosøyene (Karibia). På den tiden var flockede kokosnøtter og koordinerte antrekk allerede en del av pakken, med den amerikanske modellen Sofia Richie Grainge blant deltakerne. Merket delte til og med et tilbakeblikksbilde fra den turen den gangen.

Med sitt rosa antrekk, idylliske omgivelser og nøye iscenesatte bilder har Kylie Jenner skapt en ferie som er like solrik som den er strategisk. Denne turen til Karibia illustrerer nok en gang hennes imageferdigheter og markedsføringskunnskap, der ferie og markedsføring blandes sømløst. Et sommerlig mellomspill som, ikke overraskende, gledet følgerne hennes.