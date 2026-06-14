Ikledd et stripete strandantrekk, adopterer Alix Earle en vintageklassiker

Fabienne Ba.
@alixearle / Instagram

Den amerikanske influenceren Alix Earle er en av de mest fulgte personene i sin generasjon på Instagram. Og en av Instagram-karusellene hennes, lagt ut fra en solfylt yacht, har nok en gang bekreftet hennes upåklagelige stilsans. Hun har på seg en grønn og hvitstripet todelt kjole: en direkte referanse til estetikken til klassiske europeiske høytider fra tidligere tiår.

En grønn og hvit stripete todelt

På det mest omtalte bildet på karusellen ser man Alix Earle i en todelt badedrakt med vertikale grønne og hvite striper. Den tettsittende trekantede toppen understreker enkelhet – få detaljer, få utsmykninger, bare presis skreddersøm. Fargevalget er ikke ubetydelig. Den brukte grønnfargen, et sted mellom mandel og mint, fremkaller umiddelbart nyanser av italienske strandhytter – syrlig grønn for noen, limegrønn for andre. En farge dypt forankret i en viss idé om middelhavsavslapning.

Overdimensjonerte briller og en «riviera»-positur

For å komplettere sitt blikkfang valgte Alix Earle en minimalistisk tilnærming: et enkelt par overdimensjonerte solbriller. Ingen smykker, ingen sarong, ingen stråhatt. Omgivelsene – yachtens rekkverk, det krystallklare vannet i bakgrunnen, sollyset som reflekteres fra dekket – var nok til å komponere bildet. Lenende mot rekkverket, blikket litt vendt mot horisonten, fremkaller Alix Earle portrettene man finner i gamle italienske filmmagasiner fra 1960-tallet.

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En direkte referanse til europeiske somre på 1960-tallet

Det er nettopp styrken ved dette utseendet: det er en del av en ekte visuell tradisjon. Den grønn- og hvitstripete todelte kjolen er ikke bare et enkelt sommerplagg. Det er en vintageklassiker, popularisert på strendene i Saint-Tropez og Capri på 1960-tallet av ikoner som Brigitte Bardot, Sophia Loren og Romy Schneider.

Den gang var tynne sidestriper, trekantskjæringer og høy midje det absolutte kjennetegnet for europeiske jetset-sommere. Seksti år senere gjenopptar Alix Earle dette repertoaret med slående troskap – et bevis på at velvalgte klassikere overgår flere tiår uten å eldes en dag.

Med denne grønn- og hvitstripete todelte plagget bekrefter Alix Earle nok en gang sin rolle som et livsstilsikon for sin generasjon. Og hun minner oss om at noen ganger er et enkelt klassisk plagg alt som skal til for å definere en hel sesong. En demonstrasjon som garantert blir en hit på europeiske strender i sommer.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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