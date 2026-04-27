«Kontorsirenen»: Sangerinnen Dua Lipas motespill fascinerer like mye som det forfører

Mellom reisene sine vet den britiske sangeren og låtskriveren Dua Lipa alltid hvordan hun skal vise frem stilen sin. Nylig i Warszawa valgte hun et «kontorsirene»-utseende med en rosa Gucci-silkeblazer over en svart bralette.

«Kontorsiren»-looken, Dua Lipa-versjonen

Fotokarusellen, som ble delt på Instagram-kontoen hennes, viser Dua Lipa i en lyserosa Gucci-blazer med spisse slag og en blank overflate, med knapper i livet og en svart bralette under. Antrekket ble komplettert med svarte bukser med høy midje, flere gullringer, inkludert en slangeformet, og forlovelsesringen hennes, samt en myk, svart skulderveske i skinn. En måte å undergrave den profesjonelle garderoben på.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av DUA LIPA (@dualipa)

Warszawa, et stopp på en lang reisesesong

Denne Polen-turen er en del av det som ser ut til å være en veritabel «reiseæra» for Dua Lipa. Bare noen uker tidligere var hun på safari i Sør-Afrika og besøkte Kruger og Sabi Sands nasjonalparker. I april ble hun også observert i Palermo på Sicilia, hvor hun ifølge Condé Nast Traveler forberedte seg til bryllupet med forloveden Callum Turner på Villa Igiea, et Rocco Forte-hotell. Forlovelsen var bekreftet til juni 2025.

Med dette ekspertutformede «kontorsirene»-antrekket bekrefter Dua Lipa nok en gang talentet sitt for å forvandle ethvert antrekk til et etterlengtet moteøyeblikk. Hun etablerer en narrativ stil der hvert antrekk forteller en ny historie om hennes nåværende æra. Én ting er sikkert: uansett hvor hun går, er alle øyne rettet mot henne.