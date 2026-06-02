Heidi Klum lyser opp stranden med et bronsefarget utseende

Bare dager etter å ha gjort en rekke profilerte opptredener på Croisetten, har Heidi Klum returnert til stranden. Den tysk-amerikanske modellen, TV-programlederen og skuespillerinnen la ut en video av seg selv poserende i en iriserende bronsefarget badedrakt.

Et iriserende bronseutseende som fanger lyset

På Instagram-kontoen sin delte Heidi Klum en video og en serie bilder tatt på en hvit sandstrand. Hun har på seg en todelt badedrakt i en smeltet bronsefarge, diskret drysset med iriserende paljetter som fanger lyset. Det minimalistiske plagget, med sine tynne stropper og dype utringning, er desto mer slående mot et bakteppe av det dypblå havet.

Foran kameraet leker Heidi Klum med lyset, snur seg, dveler uformelt ved en drivvedstamme og utforsker alle vinkler i rommet. Dette gledet følgerne hennes, som raskt oversvømmet innlegget med kommentarer.

En kampanje fra Calzedonia

Selv om bildet ser ut som et feriebilde, er det faktisk en kampanje. Heidi Klum er nok en gang valgt til å representere strandkolleksjonen til Calzedonia, det italienske merket hun har samarbeidet med i flere år.

I samme karusell dukker modellen opp i to andre sommerantrekk: en brent oransje todelt kjole med halterneck-knyting, og en annen i anisgrønn med dyp V-hals, utsmykket med en sølvmetallisk detalj. Mykt, bølget blondt hår stylet med midtskill, gyllen hud, naturlig skjønnhet: Heidi Klums signatur-look, i all sin studerte enkelhet.

I tillegg er det et annet bilde der hun poserer i en sebramønstret, ryggløs todelt kjole. Denne finurlige stilen bryter opp det monokromatiske utseendet til de andre plaggene og sementerer denne kampanjen som en av sesongens mest etterlengtede.

Fra den røde løperen i Cannes til den hvite sanden

Dette mellomspillet ved sjøen kommer bare dager etter Heidi Klums mye omtalte opptredener på Croisetten. På filmfestivalen i Cannes i 2026 viste hun frem en rekke spektakulære kjoler. Til åpningsseremonien 12. mai valgte hun en ferskenfarget Elie Saab-kjole med en dyp, rysjet utringning, utsmykket med en rosa blomst i midten. Deretter, 18. mai, på visningen av filmen «Fjord», dukket hun opp i en hudfarget korsettkjole dekket av gullbrodert Alençon-blonder, som skapte en havfruesilhuett.

Fra millimeterpresis gullblonder til varm sand bekrefter Heidi Klum sitt talent for sømløst å gå fra en verden til en annen.

