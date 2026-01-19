Denne 71 år gamle modellen viser frem figuren sin og stråler i solen.

Den amerikanske modellen, skuespillerinnen og forfatteren Christie Brinkley imponerer fansen sin ved å dukke opp i solen på Turks- og Caicosøyene (britisk oversjøisk territorium), i et knallrødt antrekk som fremhever hennes livsglede og selvtillit.

Et 71 år gammelt solikon

For å sparke i gang 2026 nyter Christie Brinkley tydeligvis en drømmeferie på hvite sandstrender, som hun deler med følgerne sine i en kort, munter video. Hun dukker opp i et knallrødt antrekk knyttet rundt halsen, utsmykket med sølvringer på stroppene og en dyp utringning.

Med håret som blafrer i vinden og et smil om munnen, snur hun seg for å vise frem både antrekket sitt og den drømmeaktige omgivelsen: turkis vann, frodig vegetasjon og gyllent lys på slutten av dagen, alt akkompagnert av et mykt lydspor.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Christie Brinkley (@christiebrinkley)

En tydelig retro-eleganse

Dette flamboyante antrekket er en del av en serie omhyggelig utformede antrekk hun har vist frem siden begynnelsen av året på feriedestinasjonen sin. Bare noen dager tidligere poserte Christie Brinkley allerede foran et speil dekorert med skjell og koraller, som hun tålmodig har samlet gjennom 20 år på øya, kledd i et utpreget retro-stilig svart antrekk med høy midje og topp og bunn.

Hun ble også nylig observert i et tettsittende, stroppeløst, utringet marineblått antrekk, forbedret med en trykt blå sarong knyttet ved hoftene, dansende foran villaer med en regnbue i bakgrunnen.

Christie Brinkley, en mor og ikonisk figur innen mote i flere tiår, demonstrerer at det er mulig å forbli strålende, leken og stilig langt inn i syttiårene – hvis noen fortsatt tvilte på det. Ved å omfavne kroppen sin, alderen sin og stilen sin fullt ut, sender Christie Brinkley kvinner et inspirerende budskap: det er ikke bare for de unge, og du kan fortsette å føle deg vakker og fri i solen på ethvert stadium i livet.