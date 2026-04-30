«Nok er nok»: Rapperen Ice Spice våger å bruke et antrekk som skaper oppstyr på nettet

Den amerikanske rapperen Ice Spice feiret bursdagen sin på sin egen unike måte: et slående kveldsantrekk som fikk tusenvis av reaksjoner på bare noen få timer. Tro mot sitt image og sin stilsans, vakte hun nok en gang oppmerksomhet på sosiale medier, hvor klesvalgene og presentasjonen hennes ble mye diskutert av fans og media.

«Jeg er bursdagskaken»: en legende som setter scenen

Rapperen Ice Spice la ut en karusell av bilder på Instagram med teksten «jeg er bursdagskaken» – en referanse til sin egen bursdag, men enda viktigere, en måte å sette tonen for antrekket sitt. Bildene, tatt i en koselig klubbatmosfære med dempet belysning, omgitt av venner, utstråler feststemning fra første til siste bilde.

En ultrakort champagne- og pudderrosa look

For anledningen hadde Ice Spice på seg en tettsittende champagne-gull topp, kombinert med pastellrosa mikroshorts og gullfargede hæler. Det lange, krøllete røde håret hennes falt i bølger ned til kanten av shortsen, og rosenrød sminke fullførte et antrekk i myke, gyldne toner.

En kveldsestetikk som skaper kontrovers

Innlegget skapte raskt en bølge av reaksjoner. «Hun er perfekt», «Så pen» – fansen svarte entusiastisk. Antrekket hennes fikk imidlertid også mer blandede kommentarer, og noen vurderte antrekket som «for kort» og «for avslørende». Det er viktig å huske at hvordan en kvinne velger å kle seg er helt og holdent hennes eget valg: om et antrekk anses som kort eller ikke, er et spørsmål om personlig mening og bør ikke være gjenstand for debatter om kvinners kropper eller utseende, enten de er berømte eller ikke.

Mikroshorts, gullhæler og en velvalgt tekst – Ice Spice trenger ikke en rød løper for å gjøre seg bemerket. Med hvert innlegg minner hun oss på at imaget hennes er like nøye utformet som musikken hennes.