Skuespillerinnen Charlize Theron konfronterer fobien sin; reaksjonen hennes får internettbrukere til å le.

Hun møter fryktløst de verste farene på skjermen, men da hun ble konfrontert med en slange i en boks, hadde Charlize Theron en reaksjon som ... til syvende og sist var veldig menneskelig. Fordi ingen frykt bør bagatelliseres, uansett hva den måtte være. Mens scenen moret mange på nettet, påpekte andre også at et dyr ikke bør brukes som rekvisitt for underholdning eller for å skape blest, noe som reiste spørsmål om dyrevelferd.

En reklameutfordring som «går galt»

For å promotere sin nye film «Apex», som har vært tilgjengelig på Netflix siden 24. april 2026, deltok den sørafrikansk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten og modellen Charlize Theron og hennes medspiller, den britiske skuespilleren Taron Egerton, i Netflix' «What's in the Box Challenge». De to skuespillerne måtte, med bind for øynene og kun ved berøring med hendene, identifisere en gjenstand gjemt inne i en eske. Taron Egerton gikk først, kjente rolig på esken og konkluderte med selvtillit med at det var tørket kjøtt. Charlize Theron skulle imidlertid oppleve noe helt annet.

Så snart hun stakk hendene ned i esken, kjente Charlize Theron at noe beveget seg. Hun trakk seg brått tilbake og gjentok at «den levde», så gikk hun frem for å se – og oppdaget en grønn trepyton. Reaksjonen hennes var umiddelbar og ufiltrert: «Fan, mitt hjerte», brast hun ut, før hun spurte med største alvor om det å klemme lett på reptilet kunne ha provosert det, og om det var sannsynlig at det ville bite henne.

En video publisert av Netflix som er en suksess

Denne detaljen moret internettbrukere stort: Charlize Theron så ut til å ha møtt en slange allerede under den samme utfordringen, og nølte ikke med å sammenligne de to. Da Taron Egerton spurte henne om hun ville være villig til å holde slangen, var svaret et rungende nei.

Klippet ble raskt delt på X (tidligere Twitter) av Netflix' offisielle konto med bildeteksten: «Charlize Theron er fullstendig gal over denne slangen.» Videoen spredte seg i løpet av timer og utløste en rekke reaksjoner: mens noen internettbrukere syntes scenen var morsom, snakket andre også om dyrevelferd og minnet alle om at et dyr ikke bør brukes til underholdning eller for å skape blest.

Charlize Theron (med rette) mister forstanden over denne slangen 😭 pic.twitter.com/NBrqllrkuI — Netflix (@netflix) 27. april 2026

«Apex», filmen som «rettferdiggjør» all hypen

I «Apex» spiller Charlize Theron Sasha, en sørgende fjellklatrer som befinner seg alene i den australske outbacken, jaktet av en psykopatisk seriemorder, spilt av Taron Egerton. Filmen, regissert av Baltasar Kormákur («Everest», «Adrift»), varer i 95 minutter uten et eneste kjedelig øyeblikk. Charlize Theron produserte også prosjektet, sammen med Chernin Entertainment. På skjermen, som i livet, utelukker ikke styrke og mot veldig reell frykt, uansett hva den måtte være.

Utover hypen tjener denne sekvensen som en påminnelse om at ingen kjendis er immun mot de mest instinktive reaksjonene. Selv de sterkeste personene på skjermen forblir dypt menneskelige i møte med frykten sin. Med vellykket markedsføring av «Apex» og debatten rundt bruken av dyr i denne typen innhold, demonstrerer Charlize Therons video til slutt at en enkel utfordring på bare noen få sekunder kan være både underholdende og tankevekkende.