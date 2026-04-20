Skuespillerinnen Salma Hayek viser elegant frem sitt naturlige grå hår.

Den meksikansk-amerikansk-libanesiske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Salma Hayek har ingen planer om å skjule det grå håret sitt – snarere tvert imot. På den røde løperen under Breakthrough Prize-utdelingen gjorde hun det til midtpunktet i et absolutt elegant antrekk.

Hollywoods mest vitenskapelige seremoni

Den 18. april 2026 var Barker Hangar i Santa Monica vertskap for den 12. utgaven av Breakthrough Prize, med kallenavnet «vitenskapens Oscar», som årlig belønner forskere som har gjort de mest betydningsfulle fremskrittene innen sine felt.

Blant de mange kjendisene som var til stede var den amerikanske skuespillerinnen Anne Hathaway, den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Zoe Saldaña, den amerikanske skuespilleren og manusforfatteren Robert Downey Jr., den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Jessica Chastain, og den malaysiske skuespillerinnen og produsenten Michelle Yeoh. Salma Hayek, en stamgjest på arrangementet, var også der, ledsaget av ektemannen, den franske forretningsmannen François-Henri Pinault.

En Gucci-kjole som blander eleganse og raffinement

For anledningen valgte Salma Hayek en lang, svart Gucci-kjole i et flagrende stoff dekket med uregelmessig plasserte paljetter, med en dyp V-hals utsmykket med rysjer og et skjørt som strakte seg inn i et slep. Hun fullførte anseelsen med slående sølvsmykker, som bidro til en silhuett som var både elegant og tidløs.

Chignonen som viste frem det grå håret hennes

Salma Hayek, stylet av Andy Lecompte, hadde på seg en tvinnet oppsatt frisyre med en nøye stylet sideveis lugg, som viste frem hennes naturlige sølvfargede striper. Det var den mest fremtredende fremvisningen av hennes grå hår noensinne sett på den røde løperen, og resultatet var slående. Oppsatt frisyre viste et par øredobber i krystall og sølv, samt en statement-ring på pekefingeren, designet av David Webb.

Et valg, ikke en tilfeldighet

Dette er ikke første gang skuespillerinnen har promotert sitt naturlige hår. I et intervju med Allure magazine avslørte hun at håret hennes «ikke liker å bli farget» og at hun følte seg bedre med «sunt hvitt hår». Siden hun debuterte med sine sølvfargede røtter under Golden Globe-seremonien tidlig i 2025, har Salma Hayek gradvis vist frem sine grå lokker ved hver offentlige opptreden. En konsekvent tilnærming som bryter med de vanlige normene på den røde løperen.

Kort sagt, Salma Hayek gikk den røde løperen sammen med ektemannen François-Henri Pinault, som hun har vært gift med siden 2009. Sammen dannet de et av kveldens mest elegante par – et bevis på at selvtillit og autentisitet avgjort er det beste tilbehøret.