I et hvitt korsett har Madison Beer et utseende som vekker reaksjoner fra internettbrukere.

Anaëlle G.
@madisonbeer / Instagram

Den amerikanske sangeren, modellen og skuespillerinnen Madison Beer delte en karusell med bilder bak kulissene fra «Locket Tour» på Instagram. Hun kan sees i et intrikat hvitt korsett, et antrekk som umiddelbart fikk reaksjoner fra følgerne hennes.

Et hvitt, intrikat utarbeidet korsett

Kjernen i dette antrekket er en skinnende hvit scenekjole med korsett. Designet har brede stropper, en strukturert hjerteformet halsutringning og et blondelignende stoff utsmykket med små svarte prikker. En blanding av romantikk og dristighet, perfekt i tråd med den visuelle verdenen sangeren dyrker på scenen. Et antrekk som, ikke overraskende, fanget alles oppmerksomhet.

For sitt vakre utseende valgte Madison Beer en sofistikert og elegant stil. Det lange brune håret hennes, stylet i løse bølger, falt ned over den ene skulderen og ga volum til den strukturerte toppen. Røktøyde øyne, skulpturerte kinnbein og en nude-rosa leppe fullførte dette utseendet, perfekt egnet for både scenen og kameraet.

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Et innlegg delt av @madisonbeer

Fansen vant over

Ikke overraskende utløste innlegget en flom av komplimenter. I kommentarfeltet overøste internettbrukere henne med ros: «Den vakreste», «Den peneste» var bare noen av kommentarene. Disse reaksjonene bekrefter entusiasmen som genereres av hver av opptredenene hennes, både på scenen og i sosiale medier.

Som en del av «Locket-turen»

Dette innlegget kommer midt i Madison Beers travle timeplan. Bildet ble tatt backstage under hennes «Locket Tour», som tar henne gjennom Nord-Amerika. Det er en mulighet for Madison Beer til å utforske verdenen til albumet hennes «Locket» og dets nyutgivelse ytterligere, spesielt sporet «Lovergirl». En vellykket periode, preget av en rekke etterlengtede konserter.

Med dette hvite korsettet og den fantastiske sminken leverer Madison Beer nok en vellykket opptreden. Med en balanse mellom romantikk og dristighet bekrefter hun sin sans for stil og sitt talent for å gjøre hvert sceneantrekk til et minneverdig øyeblikk. Ikke overraskende vil dette garantert glede fansen hennes.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
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