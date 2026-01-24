Denne skuespillerinnen har blitt kritisert fra det øyeblikket hun kom, og vekker reaksjoner fra fans av en suksessserie.

Netflix annonserte nylig en nyinnspilling av den populære thailandske serien «Girl From Nowhere», omdøpt til «Girl From Nowhere: The Reset», med den thailandsk-britiske skuespillerinnen Rebecca Armstrong («Becky») som gjenopptar rollen som Nanno, en udødelig, hevngjerrig skapning som tar form av en videregåendeelev. Dette markerer et vendepunkt, ettersom karakteren tidligere var uløselig knyttet til skuespillerinnen Chicha Amatayakul («Kitty»), som spilte hovedrollen i de to første sesongene.

En ny Nanno er allerede under press

I stedet for en tradisjonell tredje sesong presenterer prosjektet seg som en omstart i et nytt univers, hvor Nanno dukker opp igjen med hukommelsestap og uten direkte forbindelse til hendelsene i de to første sesongene, noe som gir rom for en ny tolkning av karakteren. Denne kreative friheten har imidlertid ikke vært nok til å blidgjøre fansen, som fortsatt er dypt knyttet til den originale versjonen.

En forestilling som ble ansett som «pinlig» allerede før serien

Kontroversen intensiverte seg etter at Vogue Thailand ga ut en «One Day With Becky»-video 14. januar, der skuespillerinnen Rebecca Armstrong tilbringer en dag foran kameraet og gjentatte ganger spiller Nanno. Hun endrer gester, blikk og tonefall for å skildre karakterens «psykopatiske og forstyrrende» side.

Selv om kommentarfeltet på YouTube til videoen generelt er positivt, syntes noen brukere på X (tidligere Twitter) at skuespillet hennes var «pinlig», og kritiserte spesielt ansiktsuttrykkene hennes og evnen til å projisere en genuint foruroligende aura. Noen gikk til og med så langt som å kalle det en «nedgradering» sammenlignet med skuespillerinnen Chicha Amatayakul, som spilte hovedrollen i de to første sesongene, eller lurte på hvilke «forbindelser» hun kunne ha hatt for å få en så profilert rolle.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av NANNO THE RESET (@girlfromnowhere_official)

Mellom fanstøtte og et klima av frykt

Debatten er desto mer opphetet fordi Becky Armstrong kommer fra en svært kodifisert og fandrevet verden: verdenen til GL-serier (Girls' Love), som «Gap», som ga henne en ekstremt dedikert fanbase. Thailandske internettbrukere hevder at «de fleste thailendere» ikke liker skuespillet hennes, men unngår å si det offentlig av frykt for aggressive reaksjoner fra noen GL-fans.

Motsatt oppfordrer andre stemmer til ro og tålmodighet, og minner seerne om at serien ikke har blitt sendt ennå, og at det er for tidlig å bedømme dens ytelse basert på bare noen få minutter med reklamevideo. Noen påpeker også at selve konseptet «The Reset» – et nytt univers, en ny Nanno – rettferdiggjør en annen tolkning av karakteren, snarere enn en enkel imitasjon av Kittys versjon.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Rebecca Patricia Armstrong (@beccca)

En tung arv for Becky Armstrong

Den internasjonale suksessen til «Girl From Nowhere», spesielt etter den globale lanseringen på Netflix i 2021, hvilte i stor grad på Kitty Chichas skremmende opptreden, som gjorde henne til Nannos ikoniske ansikt utad. Mange fans mener det var denne tvetydige, samtidig barnlige og skremmende opptredenen som gjorde serien til et fenomen, og som gjør ethvert forsøk på å omformulere den spesielt risikabelt i dag.

I denne sammenhengen må Becky Armstrong ikke bare bevise seg selv som skuespillerinne, men også møte konstante sammenligninger med forgjengeren sin, selv før den første episoden er tilgjengelig. Utgivelsen av «Girl From Nowhere: The Reset», som er planlagt til 7. mars 2026, vil avsløre om denne stormen av kritikk bare var for tidlig hype ... eller et tegn på en mer varig motstand mot forandring.