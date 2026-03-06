«Storslått»: Nicole Kidman våger å bruke et spektakulært skjørt på den røde løperen

Nicole Kidman lyste opp New York-premieren på «Scarpetta» med et ultra-elegant helsvart antrekk. Den australske skuespillerinnen fengslet alles oppmerksomhet og beviste nok en gang sin absolutte mestring av den røde løperen.

En sofistikert svart dress

Til arrangementet på Regal Union Square hadde Nicole Kidman på seg en overdimensjonert svart dobbeltspent blazer med gullknapper, kombinert med et svart skjørt utsmykket med delikate fjærdetaljer. Dette spektakulære, lette og teksturerte skjørtet ga et luftig preg til blazerens maskuline skreddersøm. Sølvringer fullførte antrekket med eleganse.

Bølget hår og naturlig glød

Hennes løse, bølgete blonde hår innrammet et strålende ansikt, mens diskret sminke forsterket hennes naturlige utstråling. Nicole Kidman utstrålte selvtillit og uanstrengt Hollywood-sjarm, da hun poserte med den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Jamie Lee Curtis, hennes motspiller i «Scarpetta», hvor hun portretterer den briljante rettsmedisineren Kay Scarpetta.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Nicole Kidman (@nicolekidman)

«Storslått»: fansen er i ærefrykt

Reaksjonene strømmer inn på sosiale medier: «Fantastiske Nicole, alltid så stilig», eller «Dette skjørtet er spektakulært, du ser perfekt ut.» Fans roser hennes dristighet og evne til å uanstrengt blande skreddersøm og femininitet.

Scarpetta: en thriller som lover å bli eksplosiv

Amazon Prime Video-serien, som er tilgjengelig fra 11. mars, ser Nicole Kidman løse høyteknologiske forbrytelser sammen med Jamie Lee Curtis (søsteren hennes Dorothy) og Ariana DeBose. Under premieren snakket Nicole varmt om døtrene sine: « De vil fortelle meg hvem de er.»

Med fjærskjørtet og den overdimensjonerte blazeren skapte Nicole Kidman et fantastisk helsvart antrekk. Som 58-åring redefinerte hun eleganse på den røde løperen og beviste at ekte stil overskrider alder – hvis noen fortsatt tvilte på det.