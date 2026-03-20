Jennifer Lopez har et slående utseende i Las Vegas, 56 år gammel.

Anaëlle G.
Den amerikanske sangeren, skuespillerinnen, produsenten og forretningskvinnen Jennifer Lopez gjør en slående opptreden i Las Vegas etter showet sitt, der hun poserer på en sofa med en mikrofon i hånden i en asymmetrisk kjole med lange ermer og draperte detaljer.

En minikjole med en annen hud-effekt

Jennifer Lopez hadde et heftig antrekk etter konserten: en nude minikjole med lange, flagrende ermer, subtil drapering og et stoffpanel som faller ned fra hoften. Langt fra en enkel, diskret beigefarge maksimerer dette plagget «hud»-effekten og fremhever kurvene hennes uten unødvendig pynt. Dette øyeblikksbildet, som ble lagt ut på Instagram med bildeteksten «Når showet slutter, men musikken fortsetter… #SaveMeTonight», fanger energien til en utrettelig J.Lo.

Minimalistisk tilbehør

På føttene hennes avslører peep-toe pumps et glimt av hud, mens små sølvfargede øredobber gir et subtilt preg. Håret hennes faller i myke krøller og rammer inn livlig sminke: knallrosa øyenskygge og dype merlot-lepper, for en popkontrast som gir energi til hele antrekket.

Dette antrekket er en del av hennes «The JLo Show Live»-residens på Colosseum på Caesars Palace, som ble relansert i mars 2026 etter suksessen sent i 2025. Jennifer Lopez beviser at hun definitivt har mestret kunsten å blande trendyhet og eleganse, selv etter siste teppe på en eksplosiv konsert.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Uten sminke avslører Jessica Alba rutinen sin for strålende hud
I en stroppeløs svart kjole fengsler denne amerikanske atleten blikket

