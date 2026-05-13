Gwyneth Paltrows gave til barna sine, som anses som «uvanlig», skaper kontrovers.

Anaëlle G.
Når det gjelder gaver til konfirmasjonen, velger ikke Gwyneth Paltrow den klassiske graverte klokken eller fyllepennen. Skuespillerinnen og grunnleggeren av Goop avslørte i nyhetsbrevet sitt en unik idé for å feire barnas konfirmasjon: å gi dem aksjer i aksjemarkedet. Dette initiativet, som blander økonomisk utdanning med originalitet, utløste raskt noen reaksjoner på sosiale medier.

Handlinger heller enn en tradisjonell gave

Det hele startet med en spørsmål og svar-runde publisert i nyhetsbrevet «Goop». Gwyneth Paltrow ble spurt om «den beste konfirmasjonsgaven» og svarte direkte: «Vi tenker på å gi barna noen aksjer, slik at de blir involvert i å forvalte pengene sine og stiller spørsmål om markedene.» Skuespillerinnen la til at hun også vurderte å inkludere «noe fysisk for å feire anledningen», selv om hun ennå ikke hadde bestemt seg for hva.

Konteksten? Datteren hennes, Apple, 21, ble nettopp uteksaminert fra Vanderbilt University 8. mai 2026. Sønnen hennes, Mose, 20, vil fullføre studiene ved Brown University i løpet av de kommende årene. En viktig milepæl som Gwyneth Paltrow ønsker å markere på sin egen måte.

En idé som reiser spørsmål blant internettbrukere

Selv om den pedagogiske hensikten er klar – å lære barna sine hvordan de skal styre økonomien sin – har ikke ideen overbevist alle. På sosiale medier anså flere brukere gaven som «bisarr» og fremfor alt svært upersonlig for et så symbolsk øyeblikk som en konfirmasjon. Der mange ville forvente et minne, et smykke eller en sentimental gave, valgte Gwyneth Paltrow en økonomisk investering.

Noen kommentarer fremhever også bruddet: å tilby aksjer til unge voksne kan virke logisk i et privilegert miljø, men det er ute av kontakt med virkeligheten til de fleste familier. Andre roser derimot en moderne tilnærming som forbereder barn på økonomisk uavhengighet så snart de er ferdige med studiene.

En mor som tror på å «gi slipp»

Utover selve gaven, benyttet Gwyneth Paltrow anledningen til å dele det beste morsrådet hun noen gang har gitt barna sine: «Vær dere selv. Og hvis det å være dere selv skuffer meg, er det et godt tegn: det var til og med deres jobb å skuffe meg mens dere bygde opp deres sanne identitet.» En slående foreldrefilosofi, omtrent som skuespillerinnen selv: alltid tro mot seg selv. Gaven av handlinger passer til syvende og sist perfekt innenfor denne rammen – ukonvensjonell, men gjennomtenkt valgt.

Delvis et pedagogisk blunk, delvis et lite sentimentalt valg, Gwyneth Paltrows konfirmasjonsgave har utvilsomt skapt debatt. Én ting er sikkert: Goop-grunnleggeren fortsetter å skape blest, selv med sine mest personlige valg.

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
