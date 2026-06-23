I en rysjetopp velger Katy Perry et retro-utseende inspirert av sine tidlige dager

Anaëlle G.
@katyperry / Instagram

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Katy Perry har aldri vært redd for å ta sjanser på scenen. Under opptredenen sin på O Son Do Camiño-festivalen i Spania valgte hun et retro og fargerikt antrekk, direkte inspirert av sine tidlige dager. Et motevalg som var tro motestilen hennes og som gledet fansen hennes.

En korsettert, rysjetopp

Til denne konserten hadde Katy Perry på seg en rysjetopp med et sofistikert snitt. Toppen, som ble holdt oppe av en enkelt stropp, hadde en korsettlignende struktur som skapte en skulpturert silhuett, mens delikate rysjer myknet opp halsutringningen. Et slående plagg, perfekt i tråd med den teatralske ånden i sangerens sceneantrekk.

Et skjørt med blå prikker og hjerter

For å komplettere denne toppen valgte Katy Perry et matchende miniskjørt utsmykket med polkadotter og små blå hjerter. Et finurlig og lekent mønster som forsterket den generelle popen og den gledesfylte følelsen. Polkadotter gjør faktisk et stort comeback i sommermoten. Lagvis og fullt av detaljer, fullførte dette skjørtet et utpreget retro-utseende perfekt.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av KATY PERRY (@katyperry)

En nikk til hans begynnelse

Dette antrekksvalget var ingen tilfeldighet. På Instagram avslørte Katy Perry at hun hver kveld på «OOO»-turneen sin planlegger å bruke antrekk inspirert av sin tidlige karriere, spesielt «Warped Tour»- og «Hello Katy Tour»-æraene. Det er en måte å hylle hennes begynnelse på slutten av 2000-tallet, da hun satte sitt preg med sin fargerike og særegne stil. For følgerne hennes er det en sjanse til å gjenoppdage den livlige popestetikken som gjorde henne berømt.

En kunstner som er tro mot sin verden

Utover dette antrekket bekrefter Katy Perry sin forkjærlighet for teatralitet. Siden globale hits som «Roar» og «Teenage Dream» har hun alltid gjort mote til et sentralt element i sine opptredener, og vist frem en mengde dristige antrekk og slående visuelle konsepter. Denne tilbakekomsten til hennes stilistiske røtter er derfor i tråd med en karriere preget av dristighet.

Med denne rysjetopp og det prikkete skjørtet gir Katy Perry et retro, men likevel herlig utseende. Hun henter inspirasjon fra sine tidlige arbeider og minner oss om sine røtter, samtidig som hun forblir tro mot sin flamboyante stil. Ikke overraskende vil dette garantert glede fansen hennes, som alltid ivrig venter på forvandlingene hennes.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
Som 50-åring stråler Ali Larter i en svart blomsterkjole på den røde løperen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 50-åring stråler Ali Larter i en svart blomsterkjole på den røde løperen

Den amerikanske skuespillerinnen, modellen og produsenten Ali Larter strålte sterkt på den røde løperen. Hun gjorde et slående...

Med sine «illusjonspumps» leverer Eva Longoria et av sine mest slående antrekk.

Den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Eva Longoria oppnådde et feilfritt moteutseende under en sjelden utflukt sammen med...

«Hun ser ikke ut som 45»: Paris Hilton er strålende i pudderrosa kjole

Den amerikanske forretningskvinnen Paris Hilton delte en serie bilder i et gjennomskinnende pudderrosa antrekk. Utseendet hennes sjarmerte følgerne...

Som 52-åring vekker Penélope Cruz oppmerksomhet med en ny hårklipp.

Den spanske skuespillerinnen Penélope Cruz har avduket sin korteste hårklipp på flere år, og resultatet har ikke gått...

«Dette er ikke et antrekk for båten»: Kim Kardashian overrasker med et skinnutseende

Den amerikanske mediepersonligheten og forretningskvinnen Kim Kardashian dukket nylig opp om bord på en yacht i et svart...

«Det er dristig i hennes alder»: Som 76-åring rister Vera Wang opp ting med et antrekk som skaper oppstyr.

Den kinesisk-amerikanske motedesigneren Vera Wang har ingen intensjon om å følge konvensjoner. Hun skapte nylig furore på Fragrance...