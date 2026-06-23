I en rysjetopp velger Katy Perry et retro-utseende inspirert av sine tidlige dager

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Katy Perry har aldri vært redd for å ta sjanser på scenen. Under opptredenen sin på O Son Do Camiño-festivalen i Spania valgte hun et retro og fargerikt antrekk, direkte inspirert av sine tidlige dager. Et motevalg som var tro motestilen hennes og som gledet fansen hennes.

En korsettert, rysjetopp

Til denne konserten hadde Katy Perry på seg en rysjetopp med et sofistikert snitt. Toppen, som ble holdt oppe av en enkelt stropp, hadde en korsettlignende struktur som skapte en skulpturert silhuett, mens delikate rysjer myknet opp halsutringningen. Et slående plagg, perfekt i tråd med den teatralske ånden i sangerens sceneantrekk.

Et skjørt med blå prikker og hjerter

For å komplettere denne toppen valgte Katy Perry et matchende miniskjørt utsmykket med polkadotter og små blå hjerter. Et finurlig og lekent mønster som forsterket den generelle popen og den gledesfylte følelsen. Polkadotter gjør faktisk et stort comeback i sommermoten. Lagvis og fullt av detaljer, fullførte dette skjørtet et utpreget retro-utseende perfekt.

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En nikk til hans begynnelse

Dette antrekksvalget var ingen tilfeldighet. På Instagram avslørte Katy Perry at hun hver kveld på «OOO»-turneen sin planlegger å bruke antrekk inspirert av sin tidlige karriere, spesielt «Warped Tour»- og «Hello Katy Tour»-æraene. Det er en måte å hylle hennes begynnelse på slutten av 2000-tallet, da hun satte sitt preg med sin fargerike og særegne stil. For følgerne hennes er det en sjanse til å gjenoppdage den livlige popestetikken som gjorde henne berømt.

En kunstner som er tro mot sin verden

Utover dette antrekket bekrefter Katy Perry sin forkjærlighet for teatralitet. Siden globale hits som «Roar» og «Teenage Dream» har hun alltid gjort mote til et sentralt element i sine opptredener, og vist frem en mengde dristige antrekk og slående visuelle konsepter. Denne tilbakekomsten til hennes stilistiske røtter er derfor i tråd med en karriere preget av dristighet.

Med denne rysjetopp og det prikkete skjørtet gir Katy Perry et retro, men likevel herlig utseende. Hun henter inspirasjon fra sine tidlige arbeider og minner oss om sine røtter, samtidig som hun forblir tro mot sin flamboyante stil. Ikke overraskende vil dette garantert glede fansen hennes, som alltid ivrig venter på forvandlingene hennes.