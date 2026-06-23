Som 50-åring stråler Ali Larter i en svart blomsterkjole på den røde løperen

Léa Michel
@alilarter / Instagram

Den amerikanske skuespillerinnen, modellen og produsenten Ali Larter strålte sterkt på den røde løperen. Hun gjorde et slående inntrykk på en helt spesiell gjenforening: rollebesetningen fra «Legally Blonde», samlet i New York for filmens 25-årsjubileum. Til anledningen valgte hun en elegant svart blomsterkjole, perfekt i tråd med temaet.

En liten svart blomsterkjole

Til arrangementet hadde Ali Larter på seg en svart midikjole i sateng fra Carolina Herrera. Stroppeløs, med rett utringning og knelang kant, skapte kjolen en elegant og strukturert silhuett, forsterket av en plissert overdel og en liten splitt bak. Det var utsmykningen som virkelig fanget oppmerksomheten: dusinvis av paljettbesatte blomster, en blanding av grønne blader og rosa kronblader, som glitret ved hver bevegelse.

En hyllest til Elle Woods

Dette valget var åpenbart langt fra tilfeldig. Ved å velge rosa – den symbolske fargen til Elle Woods, filmens heltinne – ga Ali Larter en subtil hyllest til den ikoniske karakteren portrettert av Reese Witherspoon. Det var en leken måte å tilegne seg sagaens koder på, samtidig som den tolket den klassiske lille sorte kjolen på nytt. Resultatet: et antrekk som var elegant, festlig og fullt av referanser.

Nøye utvalgt tilbehør

For å fullføre antrekket valgte Ali Larter svarte slingback-pumps med åpen tå og en tynn ankelstropp. Hun la til sølvfargede øredobber, matchende ringer og en hvit clutch, som gjenspeilet hennes melkefargede manikyr. For hennes vakre antrekk perfeksjonerte en rosenrød hudfarge, dyp leppestift og mascara-fremhevede øyne antrekket, mens det lange, rettblonde håret, stylet med en sideskill, falt nedover ryggen.

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Et spesielt arrangement for å feire filmens 25-årsjubileum

Denne opptredenen kom på et spesielt tidspunkt. Ali Larter gjenforenes med den originale rollebesetningen fra «Legally Blonde» – inkludert Reese Witherspoon, Selma Blair og Jennifer Coolidge – på et arrangement som feiret filmens 25-årsjubileum og den kommende spin-off-serien «Elle». På scenen gjentok skuespillerne noen av sine ikoniske replikker. Ali Larter, som var mer privat om sitt personlige liv, var også i følge med sine to barn, et sjeldent syn på denne typen opptredener.

Iført en svart blomsterkjole gjorde Ali Larter en av de mest slående opptredenene på denne nostalgiske gjenforeningen. Dette gledet fansen, som var begeistret over å se hele ensemblet samlet igjen.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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