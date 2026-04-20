Skuespillerinnen Diane Kruger (49) skapte furore med en kjole verdig et kunstverk.

Det finnes antrekk som overskrider mote og grenser til kunst. Det er nettopp denne effekten som den tyske skuespillerinnen Diane Kruger skapte ved lanseringen av den nye Tiffany & Co.-kolleksjonen, med en skulpturell kjole som umiddelbart gikk viralt.

Et prestisjefylt arrangement i New York

16. april 2026 arrangerte Tiffany & Co. en galla i New York City for å feire lanseringen av sin nye eksklusive smykkekolleksjon, «Blue Book 2026: Hidden Garden». Arrangementet fant sted på Park Avenue Armory på Manhattan og samlet en rekke kjendiser, hver mer elegant enn den forrige.

Blant gjestene var den amerikanske skuespillerinnen Amanda Seyfried, den britiske skuespillerinnen og produsenten Naomi Watts, den amerikanske skuespillerinnen og regissøren Chase Sui Wonders og den amerikanske sangeren og låtskriveren Teyana Taylor.

En kjole som et maleri

Diane Kruger skapte furore i en stroppeløs kjole fra Sabina Bilenko Couture fra vårkolleksjonen 2026, med en helt fantastisk broderi. Broderiet fremkaller ikke bare naturen; det konstruerer en hel scene. Påfuglen, arkitektoniske motiver og delikate plantesnurrer dannet et veritabelt juvelbesatt landskap, som perfekt gjenspeiler den narrative tråden i «Hidden Garden»-kolleksjonen.

En fargepalett i harmoni med Tiffany

Den halvtransparente, delikat strukturerte overdelen var dekket av perler og broderi som fremkaller små undervannsskatter. Skjørtet fullførte samtidig en silhuett som var både flytende og verdifull. Skuespillerinnen Diane Kruger tilbehørte den med smykker fra Tiffany & Co., noe som forsterket den perfekte harmonien mellom antrekket og kveldens tema.

Kort sagt, Diane Kruger vet hvordan man forvandler en rød løper til et ekte moteøyeblikk, og denne kvelden var intet unntak. Den tyske skuespillerinnen bekrefter nok en gang sin status som et stilikon – i stand til å bære en couture-kreasjon med både uanstrengt stil og udiskutabel personlighet.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Paris Hilton setter livvakten sin på prøve; videoen morer internettbrukere.
Skuespillerinnen Anya Taylor-Joy stråler i en bursdagskjole verdig en fantasiverden

