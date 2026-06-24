I en minimalistisk silhuett gjenoppliver modellen Kaia Gerber en trend fra 1990-tallet.

Léa Michel
@kaiagerber / Instagram

Den amerikanske modellen og skuespillerinnen Kaia Gerber har en naturlig sans for stil. Hun avduket bilder fra en ny motekampanje på Instagram, som viser frem et helsvart utseende med en utpreget minimalistisk estetikk. Denne bildeserien er inspirert av 1990-tallet og bekrefter tiårets store comeback.

Et minimalistisk helsvart utseende

For denne kampanjen valgte Kaia Gerber et helsvart antrekk. Hun hadde på seg en body kombinert med en bomberjakke, komplett med gjennomsiktige strømpebukser, sølvfargede pumps og solbriller. Et hint av skarlagenrød leppestift ga et livlig preg til det ellers mørke antrekket. Modellen poserte ved siden av en svart sportsbil i en nøye kalkulert positur og formet den rene, grafiske estetikken til fotograferingen på en perfekt måte.

En nikk til 1990-tallet

Utover selve plaggene fremkaller denne kampanjen en helhetlig estetikk. Det helsvarte utseendet, de diskré stoffene og «toppmodellen fra catwalken»-vibben refererer direkte til minimalismen på 1990-tallet. Det kornete, filmlignende fotografiet forsterker denne vintagefølelsen ytterligere. Det er en måte å gjenopplive et tiår hvis innflytelse fortsetter å vokse i moderne mote.

En arvtaker til supermodellstilen

Dette valget er ingen tilfeldighet. Som datter av den legendariske amerikanske supermodellen Cindy Crawford, et absolutt ikon på catwalken på 1990-tallet, fremstår Kaia Gerber som den naturlige arvingen til denne elegansen. Ved å ta i bruk den minimalistiske stilen som gjorde modellene fra den tiden berømte, gir Kaia Gerber en subtil hyllest til denne gullalderen innen mote, samtidig som den forankrer den i nåtiden.

En kampanje som ble hyllet av fansen

Ikke overraskende var innlegget en hit blant Kaia Gerbers følgere. Mange roste det naturlige utseendet og selvtilliten som formidles i bildene, samt den generelle sammenhengen i kampanjen. Denne suksessen bekrefter Kaia Gerbers status som en av de kommende stjernene i sin generasjon, i skjæringspunktet mellom mote og image.

Med dette minimalistiske helsvarte utseendet beviser Kaia Gerber at en enkel, ren silhuett kan være nok til å gjøre et varig inntrykk. Ved å gjenopplive kodene fra 1990-tallet leverer hun en kampanje som er både elegant og nostalgisk. Et bevis på at dette tiåret fortsetter å inspirere mote – og de som skaper den.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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