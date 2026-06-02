Som 37-åring skapte modellen Candice Swanepoel furore i en minimalistisk svart kjole

Den sørafrikanske modellen Candice Swanepoel delte en serie bilder på Instagram der hun poserer i en minimalistisk svart kjole, et innlegg som gledet mange fans på det sosiale nettverket.

En kjole med utskjæringer

På bildene har Candice Swanepoel på seg en tettsittende svart kjole med dyp utringning. Som tilbehør valgte hun diskré eleganse: noen gullringer og armbånd. Det voluminøse blonde håret hennes står i slående kontrast til den mørkere tonen i antrekket. I kommentarfeltet gikk følgerne hennes amok. «Ja Candice!» , «fantastisk!» , «det ultimate statementet» : reaksjonene strømmet inn under karusellen, som raskt fikk likerklikk.

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En publikasjon som tjener sitt merke

Candice Swanepoel delte denne fotoshooten for å promotere sitt eget merke, Tropic of C, som hun grunnla i 2018. Merket, som opprinnelig spesialiserte seg i miljøansvarlig strandtøy, har gradvis diversifisert seg til ready-to-wear, med en gjenkjennelig signatur: tettsittende, minimalistiske plagg og en tilnærming som er resolutt forankret i grunnleggeren, Candice Swanepoel.

Med denne elegante, svarte kjolen bekrefter Candice Swanepoel det som har kjennetegnet stilen hennes i nesten to tiår: en sjelden evne til å gjøre enkelhet til et sant manifest av raffinement.