Dua Lipas bryllup: sangeren smelter fansens hjerter med nye bilder

Léa Michel
@dualipa / Instagram

Den britiske sangeren og låtskriveren Dua Lipa har åpnet dørene for bryllupet sitt. Hun delte de første bildene fra ekteskapet sitt med den britiske skuespilleren Callum Turner, som skal feires 31. mai 2026, på Instagram-kontoen sin. Bildene fikk umiddelbart millioner av følgere.

Følelsesladede bilder

Publikasjonen, delvis i svart-hvitt, avslører flere av dagens høydepunkter. På ett bilde venter de nygifte, kjærlige, på en benk i rådhuset. På et annet går de ned trappene i bygningen, hånd i hånd og smilende, under en dusj av kronblader kastet av sine kjære. Et tredje bilde viser dem omfavnende, brudens Dua Lipas bredbremmede hatt som delikat skjuler ansiktene deres. En romantisk detalj: Dua Lipa holdt en bukett islandske valmuer i myke fargetoner.

Et bryllupsantrekk

For anledningen valgte Dua Lipa et skreddersydd couture-antrekk, designet av hennes kreative leder, Daniel Roseberry. Langt fra den tradisjonelle brudekjolen valgte hun et elfenbensfarget antrekk bestående av en tettsittende jakke og et asymmetrisk skjørt. Antrekket ble fullført med en spektakulær hatt med bred brem, hvite hansker og matchende pumps med spiss tå. Ved siden av seg valgte Callum Turner diskret eleganse, iført en marineblå dress og slips i samme fargetone.

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Et borgerlig ekteskap

Ifølge pressemeldinger sa paret «Ja» 31. mai 2026 – en dato Dua Lipa selv bekreftet i bildeteksten til Instagram-innlegget sitt – under en borgerlig seremoni i Old Marylebone Town Hall i London. Begivenheten ble feiret privat med kun nær familie og venner til stede. Dua Lipa og Callum Turner, hvis romanse ble offentliggjort tidlig i 2024, hadde forlovet seg før de offisielt bekreftet forlovelsen sin i 2025.

Ved å dele disse bildene gir Dua Lipa fansen sin et sjeldent og rørende glimt inn i et intimt øyeblikk. Med couture-eleganse, en høytidelig setting og delte følelser markerer dette bryllupet et nytt, personlig kapittel for en av de mest fulgte artistene i sin generasjon.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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