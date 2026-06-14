Som 37-åring beviser Nina Dobrev at slipkjolen er en klassiker på den røde løperen

Léa Michel
@nina / Instagram

Den bulgarsk-kanadiske skuespillerinnen og modellen Nina Dobrev bekrefter sin status som et moteikon. Til premieren på kortfilmen «General Admission», som ble presentert på Tribeca Film Festival i 2026, valgte hun noe sikkert: slipkjolen. Et delikat og tidløst plagg, som hun delte i en video lagt ut på Instagram og som umiddelbart trollbandt følgerne hennes.

En slipkjole i sateng

Den tidligere stjernen fra «The Vampire Diaries» hadde på seg en kremfarget satengslipkjole fra designeren Adam Lippes. Det flytende, nesten flytende snittet omfavner figuren og flyter inn i en søyle som feier over gulvet. Tynne spaghettistropper og en mykt drapert halsutringning forsterker plaggets boudoir-følelse, mens et snev av mørk blonde, lagvis under, står i kontrast til ensemblets rene linjer. En detalj med dekkede knapper langs sømmen fullfører dette raffinerte utseendet.

Minimalistisk tilbehør. Tro mot antrekkets «stille luksus»-ånd, valgte Nina Dobrev diskré tilbehør. Hun kombinerte kjolen med svarte stilettsandaler med delikate stropper og en liten, strukturert svart clutch med håndtak. Når det gjelder smykker, holdt hun det diskret med en moderne ørering fra KatKim. Denne minimalistiske tilnærmingen lar kjolen ta plass i scenen.

"En Carrie Bradshaw-energi"

I bildeteksten til innlegget sitt oppsummerte skuespillerinnen humoristisk stilen sin: «Denne uken hadde ekte Carrie Bradshaw-energi.» En referanse til heltinnen i en hitserie, yppersteprestinnen i moteverdenen på 1990- og 2000-tallet. Slipkjolen ble faktisk født fra denne epoken og arvet minimalisme og manien for slip-on-plagg med en intim følelse. Den har blitt gjenoppfunnet jevnlig og har etablert seg som en klassiker på den røde løperen: enkel, elegant og tidløs.

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Et innlegg delt av Nina Dobrev (@nina)

Med denne utsøkt elegante slipkjolen skapte Nina Dobrev et av de mest slående antrekkene på årets arrangement. Ved å velge enkelhet fremfor ekstravaganse, minnet skuespillerinnen oss på at et enkelt velvalgt plagg noen ganger er alt som skal til for å gjøre et varig inntrykk. Bevis, om noe var nødvendig, på at slipkjolen ikke har mistet noe av sin sjarm på den røde løperen.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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