Skuespillerinnen Anya Taylor-Joy stråler i en bursdagskjole verdig en fantasiverden

Fabienne Ba.
@anyataylorjoy / Instagram

I anledning av sin 30-årsdag delte den britisk-amerikanske skuespillerinnen Anya Taylor-Joy festbilder på Instagram som imponerte like mye med atmosfæren som med den absolutt fengslende kjolen hun hadde på seg.

En Rodarte-kjole mellom blonder og broderi

Anya Taylor-Joy feiret sin 30-årsdag i en utpreget magisk og mørk atmosfære, tro mot Værens ånd. Hun blåste ut lysene på en kake formet som et værhode, som hun skar med en skinnende sølvdolk. Gjestene hennes hadde på seg flagrende kjoler, mørke dresser og blomsterkroner, noe som forsterket kveldens drømmeaktige atmosfære.

For anledningen valgte skuespillerinnen en kjole fra Rodarte-arkivet i en rosenrød fargetone, utsmykket med sølvpaljetter, perler og kaskader av hvite blader for et snev av fortryllende fantasi. Plagget så ut til å bli holdt sammen av to enkle, tynne stropper, noe som skapte en nesten eterisk silhuett. Broderiet og de naturinspirerte applikasjonene ga illusjonen av blomster som fløt på huden.

Orkidéboaen, midtpunktet i utseendet

Det mest slående antrekket var en hvit orkideboa, en spesialkreasjon av stylisten Genesis Webb og Ryder McLaughlin. Med sine rosa sentre og grønne stilker forsterket disse håndlagde blomstene kjolens fantastiske verden, som om de hadde sprunget ut av en fortryllet skog. Antrekket ble fullført med et diamantkjede og øredobber fra Tiffany & Co., som tilførte et snev av formalitet uten å overdøve blomsterensemblet.

Fansen er vunnet over, sosiale medier er i flammer

Skuespillerinnen Anya Taylor-Joy delte en karusell av bilder på sosiale medier, og ga fansen et glimt av den store kvelden ute. Bursdagshilsnene strømmet inn, men det var kjolen som fikk flest kommentarer. Reaksjonene var enstemmige: «Du ser nydelig ut», skrev én, mens en annen oppsummerte stemningen perfekt: «Jeg elsker denne gotiske bursdagen».

Denne bursdagen markerte dermed en fortryllende pause i en hektisk vår for Anya Taylor-Joy, mellom reklameturneen for «The Super Mario Galaxy Movie» og kampanjene hennes for Dior Beauty og Tiffany & Co. En måte, for henne, antagelig å feire med stil et tiår som lover å bli like fargerikt som kjolen hun hadde på seg.

Skuespillerinnen Diane Kruger (49) skapte furore med en kjole verdig et kunstverk.
Sangerinnen Mariah Carey (57) skapte furore i en svart kjole og skinnstøvler.

