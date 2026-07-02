Rihanna løfter «smørgul»-trenden med et dristig utseende

Julia P.
@badgalriri / Instagram

Den barbadiske sangeren og forretningskvinnen Rihanna fortsetter å befeste sin status som moteikon. På Instagram delte hun en ny serie bilder som viser frem en av de heteste fargene for øyeblikket: smørgul. Gjennom dette innlegget presenterer hun et dristig antrekk som raskt fikk reaksjoner fra hennes millioner av følgere.

Rihanna ser fantastisk ut i et avslappet og elegant antrekk

I denne fotoshooten med en blå bakgrunn valgte Rihanna et monokrom antrekk bestående av en smørgul blonde-BH, en matchende overdimensjonert rutete skjorte, matchende shorts og trykte pumps i samme toner. Dette valget illustrerer perfekt trenden for denne myke og lysende fargen, som er svært fremtredende i vår-/sommerkolleksjonene.

Tro mot sin stilsans leker Rihanna med kontraster, og kombinerer delikat undertøy med en løstsittende skjorte som bæres avslappet. Som tilbehør fullfører hun antrekket med et gullkjede utsmykket med steiner og en diskret ankelkjede. Det lange, naturlig bølgete blonde håret hennes gir et elegant preg, mens sminken hennes, dominert av en livlig rosa blush og en strålende hudfarge, fremhever den romantiske følelsen av fotoshooten.

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Et innlegg delt av badgalriri (@badgalriri)

En publikasjon som skaper oppsikt

Som ofte er tilfelle, utløste Rihannas nye bilder raskt en rekke reaksjoner på Instagram. Brukere roste både utseendet og stilen hennes, mens flere kommentarer fremhevet mykheten i den sommerlige fargepaletten og den polerte estetikken i bildene. Gjennom årene har Rihanna etablert seg som en viktig figur i moteverdenen.

Smørgul, den uunnværlige fargen i 2026

Smørgul, som allerede er omfavnet på catwalken og av en rekke kjendiser, er klar til å bli en av nøkkelfargene i 2026. Mykere enn en lys gul, fengsler den med sin diskrete eleganse og hvor enkelt den kan kombineres med nøytrale eller pastellfarger. Med dette innlegget demonstrerer Rihanna nok en gang sin evne til å ta trender og gi dem en unik identitet.

Med denne nye stilen helt i smørgult bekrefter Rihanna nok en gang sin innflytelse på moderne mote. Ved å kombinere selvsikker eleganse med en mestring av trender, beviser hun at et enkelt Instagram-innlegg raskt kan bli en inspirasjonskilde for moteentusiaster.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
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