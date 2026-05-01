Dette motevalget til sangerinnen Demi Lovato utløser en bølge av reaksjoner

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Demi Lovato debuterte som hovedattraksjon på Madison Square Garden 24. april 2026, som en del av turneen «It's Not That Deep». Selv om showet ble hyllet av mange, var det spesielt sceneopptredenen hennes som utløste en bølge av reaksjoner på sosiale medier.

En første hovedattraksjon i Madison Square Garden

24. april 2026 debuterte Demi Lovato som hovedattraksjon på et utsolgt Madison Square Garden i New York City som en del av turneen hennes «It's Not That Deep». Det to timer lange dance-pop-showet, bygget rundt hennes nyeste album, inneholdt overraskende opptredener av ektemannen Jutes og JoJo Levesque, og inkluderte coverlåter av hennes største hits – fra «Heart Attack» til «Stone Cold» og «Give Your Heart a Break». Det var en kveld som vil forbli etset inn i minnene til hennes mest hengivne fans.

Et blågrønt utseende som tiltrekker seg alles øyne

For denne ikoniske daten valgte Demi Lovato et sceneantrekk bygget rundt en strukturert blågrønn topp, kombinert med et blondeminiskjørt med dype splitter på begge sider. En hvit fuskepelsstola drapert over skuldrene hennes ga et snev av gammeldags Hollywood-drama, i kontrast til den klubbklare energien i resten av antrekket. Svarte lårhøye skinnstøvletter og retro-solbriller fullførte et antrekk designet for å gjøre et varig inntrykk – og det gjorde det absolutt.

Demi Lovato delte en karusell av bilder og videoer som kroniserte opptredenene sine på Madison Square Garden, og noen bilder utløste umiddelbart en strøm av kommentarer – mellom entusiastiske fans og mer delte observatører om sceneutseendet hennes.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Demi Lovato (@ddlovato)

Et show som fullt ut omfavner «Det er ikke så dypt»-estetikken

Turneen er bygget rundt en industriell, rave-orientert estetikk, med prangende lys, et Steadicam bak scenen og stemningsfull koreografi – i en stil som minner om tiden etter Brat. På scenen brukte Demi Lovato også et klesstativ, og viste frem sine ulike musikalske epoker for publikummet i New York, fra Disney Channel-dagene til i dag. Det blågrønne utseendet med en høy splitt passer perfekt inn i denne estetikken, helt i tråd med albumet.

En blågrønn topp, en høy splitt, hvit fuskepels – Demi Lovato gikk absolutt ikke for subtilitet i Madison Square Garden. Og resultatet, både på scenen og i sosiale medier, var akkurat det hun hadde i tankene.