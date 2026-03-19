Gwyneth Paltrows antrekk, som anses som «restriktivt», splitter internettbrukere

Den amerikanske skuespillerinnen og sangeren Gwyneth Paltrow gjorde en svært bemerkelsesverdig comeback til Oscar-utdelingen i 2026 med en spektakulær hvit kjole ... men en som også ble ansett som «svært restriktiv, til det punktet at den fullstendig splittet internettbrukere».

En spektakulær kjole ansett som «upraktisk»

For sin første Oscar-opptreden på 11 år valgte «Marty Supreme»-skuespillerinnen en lang hvit kolonnekjole, visuelt splittet helt ned langs sidene. Forfra lignet antrekket en minimalistisk kjole, men så snart hun snudde seg, ble store paneler av krystallbelagt netting, som en innerkattedrakt, avslørt, og hele siden hennes ble eksponert.

I en «gjør seg klar»-video lagt ut på Goops YouTube-kanal, betrodde Gwyneth seg til datteren Apple at hun bokstavelig talt måtte «sys» inn i kjolen, og at jumpsuiten under bare hindret henne i å gå på do. Hun forklarte at hun «ikke kunne tisse under hele seremonien» .

Et antrekk som utløste nettdebatt

På sosiale medier brøt reaksjonene raskt ut. På den ene siden roste mange Gwyneth Paltrows dristighet og stil, og bedømte kjolen som «sublim», «ultramoderne» og «perfekt for hennes store tilbakekomst til den røde løperen».

På den annen side kritiserte mange internettbrukere antrekket og mente det var «for komplisert» og «urealistisk», og noen beskrev det som et «ubehagelig utseende», mens andre uttrykte sjokk over at en kjole måtte sys på kroppen og forhindret bruk av toalettet. Flere kommentarer fordømte også en mote som var «løsrevet fra hverdagen», der skuespill prioriteres over komfort og bevegelsesfrihet.

Kort sagt, på skuespillerprisutdelingen i 2026 hadde Gwyneth Paltrow allerede på seg en svart kjole som skapte ganske mye oppstyr. Med denne hvite silhuetten i sidene bekrefter hun en «mer teatralsk» stil, selv om det betyr å akseptere «ekstreme» begrensninger ... og utløser en opphetet debatt om grensen mellom haute couture og minimal komfort.

