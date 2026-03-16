Gravid på den røde løperen stråler denne skuespillerinnen i en smaragdgrønn kjole.

Léa Michel
Wunmi Mosaku, som er gravid med sitt andre barn, lyste opp den røde løperen på Oscar-utdelingen i 2026 i en smaragdgrønn kjole som fremhevet både stilen hennes og den runde magen.

En bemerkelsesverdig opptreden på Oscar-utdelingen

Skuespillerinnen, som ble nominert til beste kvinnelige birolle for sin rolle i «Sinners», prydet den røde løperen i en lang, smaragdgrønn kjole, fullstendig dekket av skimrende striper. Det flagrende, strukturerte snittet smigret figuren hennes uten å skjule den, og viste frem graviditeten samtidig som hun opprettholdt en sofistikert couture-følelse. Kommentatorer roste hennes kraftfulle, strålende og rolige utseende, perfekt i tråd med kveldens betydning.

En fellesnevner: juveltoner

Gjennom hele prisutdelingssesongen skal Wunmi Mosaku ha foretrukket en «juvel»-fargepalett – dype gule, intense grønnfarger og mettede nyanser – som en stilistisk gjennomgående linje. Denne smaragdgrønne kjolen er dens mest spektakulære kulminasjon, ideell for årets mest etterlengtede seremoni. Det rike og livlige fargevalget fremhever huden hennes og forsterker det selvsikre og gledesfylte inntrykket hun gir i sine offentlige opptredener.

Når graviditet rimer på makt

På den røde løperen presenterte Wunmi Mosaku seg ikke bare som en Oscar-nominert skuespillerinne, men også som en vordende mor som fullt ut omfavnet sin plass i Hollywood. Antrekket hennes, langt fra å forsøke å skjule graviditeten, gjorde det til et sentralt element i imaget hennes: en kvinne på høyden av sin profesjonelle suksess, som beveger seg fremover uten å velge mellom karriere og morsrollen.

Kort sagt, denne skimrende smaragdgrønne kjolen virket nesten profetisk, som et blunk til muligheten for å vinne hjem prisen for beste kvinnelige birolle. Enten hun vinner eller ikke, vil Wunmi Mosaku ha satt sitt preg på seremonien i 2026 med et antrekk som kombinerte eleganse, morsrollen og absolutt selvtillit på den røde løperen.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Hvem er Jessie Buckley, den irske skuespillerinnen som nettopp gjorde seg bemerket på Oscar-utdelingen i 2026?
Demi Moore skaper furore med et «gotisk utseende» som 63-åring.

