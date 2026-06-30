Som 68-åring er Sharon Stone tilbake på første rad under moteuken i Paris.

Den amerikanske skuespillerinnen Sharon Stone gjorde en bemerkelsesverdig comeback på catwalken, mer enn tretti år etter sin siste opptreden. Hun avsluttet VETEMENTS-visningen, noe som skapte overraskelse og følelser.

En fornyet silhuett av kontorklær

Det var på VETEMENTS vår/sommer 2027-visningen, presentert 26. juni 2026, under Paris Men's Fashion Week, at Sharon Stone gjorde sin bemerkelsesverdige comeback på catwalken. Hun hadde på seg en grå skjorte kombinert med et hvitt slips, i en klassisk bedriftsstil. Dette plagget ble brukt under en overdimensjonert kremfarget blazer med strukturerte skuldre, noe som ga en arkitektonisk dimensjon til den overordnede silhuetten.

Dette basisplagget, arvet fra kleskoder på kontoret, ble nøye endret ved valget av en spesielt iøynefallende bunn. Denne tilnærmingen illustrerer perfekt filosofien til VETEMENTS-merket: å gjenoppleve urbane garderobeklassikere gjennom linsen av pop og dekonstruktiv mote.

Lårhøye støvletter i lakkskinn for å bryte reglene

Detaljen som forvandlet denne silhuetten til et ekte moteuttrykk ligger i valget av underdel. Der man kanskje forventet klassiske skreddersydde bukser eller et tradisjonelt blyantskjørt, valgte Sharon Stone et par ultrahøye, svarte lakkstøvletter til lårene. Denne kontrasten mellom den strukturerte overdelen, som minner om kontorantrekk, og den dristige underdelen, lånt fra kveldsantrekk, illustrerer perfekt den stilistiske tilnærmingen til VETEMENTS-merket.

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En magnetisk tilstedeværelse på podiet

Utover antrekket var det Sharon Stones scenetilstedeværelse som virkelig trollbandt publikum. Tro mot sitt image som en «sterk kvinne» avsluttet skuespillerinnen showet med et selvsikkert skritt og et spesielt intenst blikk, som minnet om hennes ikoniske opptredener på 1990-tallet. Denne opptredenen skapte betydelig blest, delvis fordi den belyste et lite kjent aspekt av Sharon Stones karriere. Før hun ble den uforglemmelige stjernen i «Basic Instinct» i 1992, startet den amerikanske skuespillerinnen karrieren som modell.

Denne tilnærmingen stiller spørsmål ved plassen til såkalte modne kvinner innen mote.

Utover selve arrangementet reiser Sharon Stones opptreden et bredere spørsmål: representasjonen av såkalte modne kvinner i motebransjen. I flere tiår var catwalken nesten utelukkende forbeholdt «unge» figurer, i en aldersdiskriminerende logikk som har blitt mye kritisert. De siste sesongene har flere motehus valgt å invitere eldre modeller til å gå på catwalken, i et gradvis trekk for å diversifisere skjønnhetsstandardene. Valget av Sharon Stone som 68-åring er helt i tråd med dette grunnleggende skiftet, som gradvis endrer catwalkens ansikt.

Med sin tilbakekomst til VETEMENTS-catwalken skapte Sharon Stone et av de mest minneverdige øyeblikkene under Paris Fashion Week. Hun bekreftet nok en gang sin status som et tidløst ikon, i stand til å forvandle et enkelt utseende til en ekte kulturell begivenhet.