Sanger Tate McRae, kledd i strandantrekk, omfavner sesongens trendy trykk.

Anaëlle G.
@tatemcrae / Instagram

Den kanadiske sangeren og låtskriveren Tate McRae delte et solrikt bilde på Instagram, tatt ved vannet, i et strandantrekk som garantert fikk oppmerksomhet. Grunnen? Kutrykket, et av de mest trendy mønstrene sommeren 2026. Et avslappet, sommerlig antrekk, tro mot hennes stilsans.

Et strandsett med kutrykk

For dette avslappende øyeblikket valgte Tate McRae et svart-hvitt todelt sett utsmykket med det berømte kutrykket. Designet, som består av en trekantet topp og bunn som knytes i sidene, spilte enkelhetskortet for å bedre fremheve det grafiske mønsteret.

Minimalistisk tilbehør

For å komplementere dette antrekket valgte Tate McRae en diskré eleganse. Hun fokuserte på noen nøye utvalgte tilbehør: et par mørke solbriller, et halskjede og delikate armbånd. Denne minimalistiske tilnærmingen lot kutrykket, selve midtpunktet i antrekket, stå i sentrum. Et bevis på at et dristig mønster ofte taler for seg selv.

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Kutrykk, sesongens stjerne

Denne stilen vekker oppsikt fordi den tar opp en av de største trendene for øyeblikket. Kutrykket, som lenge har vært begrenset til western-sjangeren, har sesong etter sesong etablert seg som et sentralt motiv i sommermoten. I dag finnes det på strandtøy, men også på kjoler, tilbehør og sko. Dens appell? En grafisk, retro og brukervennlig stil som appellerer til et stadig voksende publikum.

En sanger på toppen

Denne opptredenen kommer på et spesielt vellykket tidspunkt for Tate McRae. Etter å ha blitt berømt med sine pophits, har hun etablert seg som en av de mest fremtredende unge sangerne i sin generasjon, med musikalske suksesser og profilerte opptredener. På scenen og i sosiale medier dyrker hun et levende og trendy image, fulgt av millioner av fans over hele verden.

Med dette strandantrekket med kumønster skaper Tate McRae et antrekk som er både sommerlig og trendy. Ved å ta i bruk et av sesongens nøkkelmønstre bekrefter hun sin sans for stil og sin teft for aktuelle trender. Ikke overraskende vil dette garantert glede fansen hennes, som er sjarmert av dette solfylte mellomspillet.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
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