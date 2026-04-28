Skuespillerinnen Nina Dobrev deler togreisen sin, men det er dette badekaret som skaper oppstyr.

Fabienne Ba.
@nina / Instagram

Den bulgarsk-kanadiske skuespillerinnen og modellen Nina Dobrev delte bilder fra turen sin med Venezia Simplon-Orient-Expressen, og blant alle bildene var det et bilde i et badekar som umiddelbart fanget alles oppmerksomhet.

Badekaret om bord på Orientekspressen: en sjelden luksus

Stjernen fra «The Vampire Diaries» delte en serie bilder på sin offisielle Instagram-konto fra eventyret sitt om bord på Venice Simplon-Orient-Express, det legendariske luksustoget. Blant bildene fra turen fanget et svart-hvitt-bilde av henne i et badekar, dekket av bobler, umiddelbart all oppmerksomheten.

Om bord på Venice Simplon-Orient-Express har de historiske lugarene bare en enkel vask. Bare Grand Suites – toppen av luksus om bord – tilbyr et privat bad, men med bare en dusj. Det finnes imidlertid ett unntak: Observatoriet, en unik suite som opptar en hel vogn, og som inkluderer et bad med frittstående badekar, et bibliotek, et terom med peis og et takvindu for stjernekikking. Et midtpunkt forbeholdt noen få utvalgte – og tydeligvis var Nina Dobrev blant dem.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Nina Dobrev (@nina)

Et tog som kombinerer art deco-luksus og eksepsjonell service

Venezia Simplon-Orient-Express består av europeiske vogner fra 1920- og 1930-tallet og reiser over 1100 kilometer gjennom Frankrike, Italia, Østerrike og Ungarn, i et omhyggelig restaurert art deco-miljø. Om bord serveres måltider i en av tre spisevogner – Côte d'Azur, Étoile du Nord og Orientale – og 24-timers kabinservice sikrer passasjerenes komfort. En reise som er like mye en sensorisk opplevelse som det er et transportmiddel.

Nina Dobrev, en gjenganger på den typen bilder som får folk til å snakke

Dette er ikke første gang Nina Dobrev har hisset opp følgerne sine med Instagram-innleggene sine. Skuespillerinnen, kjent for sin sans for stil, veksler jevnlig mellom polerte mote-antrekk og mer spontane øyeblikk. Denne karusellen på Orientekspressen er intet unntak: en blanding av luksuriøs reise, eleganse og et snev av velbalansert provokasjon.

Et badekar i et legendarisk tog, et svart-hvitt-bilde: Nina Dobrev oppsummerte dermed essensen av Orientekspressen i ett bilde, luksus som en levekunst, og friheten til å vise det på sin egen måte.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Skuespillerinnen Zoe Saldaña blender i en glitrende trompe-l'œil-kjole
Article suivant
Skuespillerinnen Eva Longoria, som bor i Spania, avslører hva hun savner mest med USA.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

