Skuespillerinnen Eva Longoria, som bor i Spania, avslører hva hun savner mest med USA.

Den amerikanske skuespillerinnen, regissøren, produsenten og modellen Eva Longoria bladde om i sitt amerikanske liv uten å nøle. Men selv de mest tilfredse utvandrerne har sine små nostalgiske anfall. Mens hun promoterte CNN-serien sin «Searching for France», snakket Eva Longoria med People om hva hennes nye liv i Spania ikke kan tilby henne.

Et liv i Spania som jeg valgte og verdsetter.

Etter å ha bosatt seg i Spania i 2024 med ektemannen José Bastón og deres 7 år gamle sønn Santiago, nyter Eva Longoria en livsstil som er radikalt annerledes enn den hun levde i Los Angeles. Hun går overalt, det er ingen trafikkork, og måltidene tar sin tid, forklarer hun. Denne hverdagsluksusen er noe hun lett setter i kontrast til den amerikanske «working lunch»-kulturen, som hun beskriver som «avvikende: alltid stresset, aldri helt avslappet».

Det han savner: familien sin i Texas

Blant det hun savner, sier Eva Longoria: «Jeg savner familien min i Texas», innrømmer hun enkelt. Sønnen Santiago er imidlertid henrykt over å se sine spanske søskenbarn igjen, og skuespillerinnen understreker at familien fortsatt er sentral i livsstilen hennes: «Vi ønsker å være omgitt av familie.» For å kompensere for avstanden reiser familien jevnlig frem og tilbake til Mexico, hvor noen av slektningene deres også bor.

Sønnen hennes, Santiago, føler seg veldig hjemme i Spania, spesielt takket være tilstedeværelsen av søskenbarna sine. Og Eva Longoria legger ikke skjul på at hennes avreise fra USA i 2024 også var politisk: hun koblet eksplisitt beslutningen om å forlate landet til Donald Trumps gjenvalg. Så lenge han sitter ved makten, står ikke en tilbakekomst på agendaen.

Den andre tingen som mangler: ekte meksikansk mat.

Det andre bemerkelsesverdige, og kanskje mest overraskende, fraværet er gastronomisk. «Og god meksikansk mat også. Du finner rett og slett ikke ekte, god meksikansk mat i Europa», beklager hun. Et deilig paradoks for en som utforsker verdenskjøkken i reiseprogrammene sine og som allerede har viet en hel sesong til meksikansk gastronomi.

Frankrike som et nytt utforskningsfelt

Det var mens hun promoterte sin nye serie, «Eva Longoria: Searching for France», som hadde premiere på CNN 12. april 2026, at hun delte disse innsiktene. Serien på åtte episoder tar henne med gjennom Frankrike, fra Bretagne til Alsace via Provence, mens hun oppdager byens kulinariske skatter. Kanskje dette er en måte å delvis kompensere for lengselen etter god mat – selv om meksikansk mat, etter hennes egen innrømmelse, fortsatt er uerstattelig.

Kort sagt har Eva Longoria bygget seg et lykkelig liv på den andre siden av Atlanterhavet. Det er bare familien i Texas og tacoene i hjemlandet hun savner. En liten pris å betale for noen som forlot alt – uten å angre på valget sitt et eneste øyeblikk.