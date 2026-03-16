Hvem er Jessie Buckley, den irske skuespillerinnen som nettopp gjorde seg bemerket på Oscar-utdelingen i 2026?

Den irske skuespillerinnen Jessie Buckley fremsto som et av de største navnene ved Oscar-utdelingen i 2026. Hun vant Oscar for beste kvinnelige skuespillerinne for sin rolle i «Hamnet», og ble dermed den første irske kvinnen som vant denne prisen i denne kategorien. Skuespillerinnen, som var relativt ukjent for allmennheten for bare noen få år siden, har gradvis bygget en bemerkelsesverdig karriere som spenner over uavhengige filmer, TV-serier og teater.

En skuespillerinne som ble berømt gjennom scene og fjernsyn

Jessie Buckley ble født i desember 1989 i Killarney, County Kerry, Irland. Hun er skuespillerinne og sanger, og ble berømt i ung alder etter å ha deltatt i det britiske talentprogrammet «I’d Do Anything» i 2008, hvor hun var finalist. Etter denne første medieeksponeringen, utdannet hun seg ved Royal Academy of Dramatic Art (RADA) i London, en av de mest prestisjefylte dramaskolene i Storbritannia.

Karrieren hennes tok deretter gradvis form på TV. Hun spilte i det historiske dramaet «War & Peace» (2016) og serien «Taboo» (2017). Hun fikk senere internasjonal anerkjennelse gjennom bemerkelsesverdige prosjekter som miniserien «Tsjernobyl» (2019) og serien «Fargo». Parallelt utviklet hun en karriere innen teater, og vant blant annet en Laurence Olivier-pris for sin skildring av Sally Bowles i musikalen «Cabaret».

Minneverdige roller i film

Innen film fikk Jessie Buckley først oppmerksomhet i 2017 med den uavhengige filmen «Beast», som markerte hennes debut i en hovedrolle. Hun oppnådde deretter bredere anerkjennelse med musikalfilmen «Wild Rose» (2018), der hun portretterte en skotsk countrysanger som drømte om suksess. Denne prestasjonen ga henne en BAFTA-nominasjon for beste kvinnelige skuespillerinne. I 2021 ga rollen hennes i «The Lost Daughter» henne en Oscar-nominasjon for beste kvinnelige birolle, noe som bekreftet hennes plass blant de mest lovende skuespillerinnene i sin generasjon.

En sentral rolle i «Hamnet»

Gjennombruddet kom i 2026 med filmen «Hamnet», regissert av Chloé Zhao og basert på romanen av Maggie O'Farrell. I dette historiske dramaet spiller Jessie Buckley Agnes Shakespeare, kona til dramatikeren William Shakespeare. Filmen utforsker parets sorg etter sønnen Hamnets død, en hendelse som antas å ha inspirert skapelsen av tragedien Hamlet.

Jessie Buckleys opptreden, som ble hyllet for sin emosjonelle intensitet, ga henne en rekke utmerkelser i løpet av prisutdelingssesongen, inkludert Golden Globe, BAFTA og Critics' Choice Awards, før hun vant Oscar-utdelingen. Ved Oscar-utdelingen i Los Angeles i 2026 vant hun endelig Oscar for beste kvinnelige skuespillerinne, og skrev dermed historie som den første irske kvinnen som oppnådde denne utmerkelsen i denne kategorien.

En karriere på vei oppover

Jessie Buckley har etablert seg som en av de mest respekterte skuespillerinnene i internasjonal film. Karrieren hennes, preget av varierte roller i uavhengige filmer, TV og teater, gjenspeiler en karriere bygget med strenge standarder. Etter suksessen med «Hamnet» forventes det at hun vil fortsette å ta på seg store filmprosjekter, noe som bekrefter hennes status som en viktig skuespillerinne for sin generasjon.

Med denne Oscar-utdelingen har Jessie Buckley nådd en avgjørende milepæl i en karriere som allerede har blitt hyllet av kritikere. På bare noen få år har den irske skuespillerinnen etablert seg takket være intense prestasjoner og kunstneriske valg. Hennes triumf for «Hamnet» markerer ikke bare en personlig innvielse, men også en anerkjennelse av et talent som konsekvent har blitt bekreftet med hvert av hennes prosjekter.