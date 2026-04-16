Nicole Kidman starter et uventet prosjekt om livets slutt.

Den australsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Nicole Kidman overrasket mange ved å avsløre at hun trener til en rolle langt unna filmsettet. Hun ønsker å lære å støtte mennesker på slutten av livet, et prosjekt hun knytter direkte til morens død i 2024.

Nicole Kidman vender seg til et veldig personlig prosjekt

Nicole Kidman avslørte under en tale ved University of San Francisco at hun utdanner seg til å bli dødsdoula, eller omsorgsperson ved livets slutt. Flere amerikanske medier rapporterte om denne uttalelsen, som ble gitt under en offentlig diskusjon på campus.

Dette valget markerer et uventet vendepunkt i skuespillerinnens karriere. Nicole Kidman, som har vunnet prisen for sine film- og TV-roller, forklarte at denne avgjørelsen også var en del av hennes personlige reise. Ifølge rapporter fra talen hennes presenterte hun denne opplæringen som en måte å utvide sin forståelse av omsorg, komfort og tilstedeværelse med mennesker på slutten av livet.

En forpliktelse født av personlig erfaring

Nicole Kidman koblet dette prosjektet til morens, Janelle Ann Kidmans, bortgang i september 2024. Skuespillerinnen forlot filmfestivalen i Venezia på den tiden etter å ha fått vite om morens død, hvor hun nettopp hadde blitt prisbelønnet for filmen «Babygirl».

Ifølge pressemeldinger forklarte hun at denne perioden fremhevet en svært reell vanskelighet: til tross for familiens tilstedeværelse og velvilje, var det ikke alltid mulig å være der hele tiden. Denne erkjennelsen førte til at hun søkte støtte utenfra, som kunne gi en rolig, upartisk og trøstende tilstedeværelse i livets siste øyeblikk.

En sjelden offentlig uttalelse om et sensitivt tema

Emnet fikk enda mer oppmerksomhet fordi Nicole Kidman snakket om en svært personlig forpliktelse, ganske ulikt mer tradisjonelle karriereannonser. Den angelsaksiske pressen fremhevet den uventede naturen til denne avsløringen, men også dens dypt menneskelige dimensjon, i en kontekst der yrker knyttet til omsorg ved livets slutt får stadig større synlighet.

Denne uttalelsen kommer også på et tidspunkt hvor skuespillerinnen snakker mer åpent om sorgen over foreldrene sine. Faren hennes, Anthony Kidman, døde i 2014, og hun har gjentatte ganger hyllet foreldrenes avgjørende innflytelse på livet og karrieren hennes.

Ved å annonsere at hun utdanner seg til omsorgsperson i livets sluttfase, avslører Nicole Kidman en uventet fasett av livet sitt. Dette prosjektet, født ut av et personlig tap, fremhever en diskret, men likevel kraftfull tilnærming, fokusert på komfort og omsorg for andre.