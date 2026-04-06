«Stiff person syndrome»: hvilken sykdom lider sangerinnen Céline Dion av?

Etter flere år preget av helseproblemer har Céline Dion annonsert at hun kommer tilbake til scenen i høst. Den quebeciske sangeren skal etter planen opptre på Paris La Défense Arena for en serie på ti konserter mellom 12. september og 14. oktober. Dette etterlengtede comebacket kommer samtidig som artisten lider av stivpersonsyndrom, en sjelden nevrologisk lidelse som påvirker mobilitet og evnen til å opptre på scenen alvorlig. Kunngjøringen, som ble gjort 30. mars, på bursdagen hennes, fikk betydelig medieoppmerksomhet og bidro til å øke bevisstheten om denne fortsatt relativt ukjente tilstanden.

En sjelden nevrologisk sykdom

Stivpersonsyndrom, også kjent som Moersch-Woltman syndrom, er en lidelse som påvirker sentralnervesystemet. Det forårsaker progressiv muskelstivhet og smertefulle spasmer som kan oppstå uforutsigbart.

Denne tilstanden er fortsatt sjelden. Anslagene varierer, men det antas at den bare rammer noen få personer av titusenvis eller hundretusenvis. Den rammer kvinner oftere og opptrer hyppigst i voksen alder, vanligvis mellom 30 og 50 år.

Opprinnelsen til syndromet er ikke fullt ut identifisert. Forskere støtter hypotesen om en autoimmun sykdom, der immunsystemet feilaktig angriper visse celler i kroppen og forstyrrer normal muskelfunksjon.

Symptomer som kompliserer hverdagen

Hovedsymptomet er progressiv muskelstivhet, spesielt i overkroppen og lemmene. Denne stivheten kan gjøre bevegelse vanskeligere og påvirke uavhengigheten.

Pasienter kan også oppleve plutselige, smertefulle muskelspasmer. Disse sammentrekningene kan utløses av ulike faktorer, som uventede lyder, fysisk kontakt eller intense følelser. I de mest alvorlige tilfellene kan tilstanden begrense evnen til å gå eller utføre visse daglige oppgaver betydelig.

Progresjonen varierer fra person til person. Noen pasienter beholder relativ mobilitet, mens andre opplever en progressiv forverring av symptomene.

En uhelbredelig sykdom, men det finnes behandlinger som lindrer symptomene.

Det finnes ingen kur for stivpersonsyndrom. Riktig behandling kan imidlertid redusere alvorlighetsgraden av symptomene og forbedre livskvaliteten.

Behandling innebærer vanligvis medisiner for å redusere muskelspasmer. Komplementære tilnærminger, som fysioterapi eller tilpasset fysisk aktivitet, kan også bidra til å opprettholde mobilitet. Tidlig diagnose gir ofte bedre håndtering av tilstanden og kan begrense dens innvirkning på dagliglivet.

Stivpersonsyndrom er en sjelden nevrologisk lidelse som kan påvirke mobilitet og uavhengighet betydelig. Kunngjøringen om Céline Dions tilbakekomst til scenen i Paris har brakt denne fortsatt lite kjente tilstanden i søkelyset. Til tross for mangelen på en kur, kan riktig behandling bedre håndtere symptomer og bevare pasientenes livskvalitet.