Miley Cyrus' skarpe svar til en fotograf

Fabienne Ba.
Miley Cyrus skapte nylig oppstyr på Palm Springs International Film Festival under en samtale med en fotograf. Da en fotograf ropte «Ingen briller!», svarte hun med vidd og bestemthet, og forsterket dermed ryktet sitt som en ukuelig diva.

Fotografen utfordrer superstjernen

Mens hun poserte på den røde løperen, tok Miley Cyrus frem solbrillene. En fotograf ropte umiddelbart: «Nei, nei, nei – ingen briller!» Sangerinnen stoppet opp, snudde seg med et rampete smil og gikk bort til demonstranten. «Du vet godt at hvis du roper, vil jeg gjøre det stikk motsatte», sa hun og så ham rett inn i øynene. «Vi har kjent hverandre i 20 år! Hvis du sier at jeg ikke skal bruke briller, tar jeg dem på med en gang.»

For å avslutte med et snev av humor, deler Miley sin idiotsikre oppskrift: «Bare si 'Jeg elsker brillene dine!', så tar jeg dem av med en gang .» Så går hun tilbake til posen, med brillene godt på plass, til applaus fra sosiale medier.

20 år med konfliktfylt medvirkning

Denne «verbale dysten» avslører en lang historie mellom Miley Cyrus og paparazziene. Fra Disney-begynnelsen til den trasige metamorfosen har hun opprettholdt et forhold til dem basert på gjensidig provokasjon og underliggende respekt.

Videoen har allerede samlet millioner av visninger. Internettbrukere roser Mileys dronninglignende holdning: autoritet, tullete humor og total kontroll over situasjonen. En leksjon i ren karisma.

