Disse danserne fra Rio-karnevalet satte kurvene tilbake i sentrum av showet

Spektakulære flåter, en feberaktig atmosfære, en smittende rytme som ikke lar noen hofte være uberørt ... Rio-karnevalet, som arrangeres fra 13. til 18. februar 2026, er et blendende skue der kroppene taler for seg selv. Men under de skimrende fjærene og juvelbesatte kostymene mangler kroppstypene mangfold, og kurvene er påfallende fraværende. I et land som tilber kosmetisk kirurgi, har noen sambadansere gjort kurvene sine til et symbol.

Rio-karnevalet, en ball av stereotype kropper?

Karnevalet i Rio bød på en livlig pause midt i de dystre nyhetene. Festivalen regnes som verdens største, og er en sann institusjon i Brasil og en fest for øynene. Fra 13. til 18. februar forvandlet byen, dominert av Kristusstatuen, seg til en enorm friluftsfest, med tusenvis av dansere, hvis energi ble forsterket av de rytmiske rytmene. Under paradene fremførte sambaskoleelever koreograferte danseopptredener i kor fra plattformene sine. Sittende på toppen av majestetiske og slående kreative flåter var de i sitt ess, revet med av den gledelige og livlige musikken.

Under dette visuelt fantastiske skuet som fengsler kropper og får beina til å rykke, inntar figurene scenen. Utsmykket med perler, livlige broderier og storslåtte tematiske detaljer, er disse kostymene – noen ganger inspirert av folklore, noen ganger drevet av grenseløs kreativitet – høydepunktet i denne storslåtte kulturelle begivenheten. Kvinnene, som omfavner denne utrolige stiløvelsen, ligner nesten Marvel-heltinner eller gamle gudinner under disse utsmykkede sømmene. Med sine strass-besatte mansjetter, arkitektoniske hodeplagg og overdimensjonerte vinger, ser det ut til at de har tatt rett ut av en mytologisk fortelling. Og selv om kostymene er varierte, går figurene sømløst over fra en drakt til den neste, og forblir perfekt skulpturert under stoffet.

De er så godt som identiske og legemliggjør idealet for et helt land: såkalte sjenerøse hofter, en definert midje, en avrundet rumpe og slanke ben. Midt i denne vanvittige mengden forblir de kurvede danserne skjult for syne. Og Plusamba-truppen har til hensikt å endre på det ved å få kjærlighetshåndtak til å svaie og kjøtt til å bevege seg.

En tropp ledet utelukkende av kurvede dansere

I Brasil, et fristed for kosmetisk kirurgi og landet for «brasilianske rumpeløft», har de fleste figurene som vises frem under karnevalets rampelys kunstige former, skulpturert av hansker på fingrene som Frankensteins monster. Der er implantater praktisk talt normen, og kropper som ikke er berørt blir stille diskriminert. Silikonbryster fyller sølv-BH-er mens sateng-truser er gjemt under omformede XXL-rumper.

I denne overfloden av forstørrede kropper dominerer autentiske silhuetter scenen med kraft. Drevet av «Plus in Samba», et prosjekt grunnlagt av danseren Nilma Duarte i 2017, gjenerobrer pluss-size kvinner sin plass på catwalken. Og de bringer en slående tilstedeværelse under rampelyset. Kurvene deres er deres vakreste pryd, men også deres sterkeste rustning.

Og disse danserne, med solen etset inn i ansiktene og rytme i blodet, trenger ikke strass og paljetter for å skinne. Auraen deres er nok til å fange oppmerksomheten. Med sin smittende energi og store bevegelsesfrihet myker og forfiner de bildet av musen «laget i Brasil». Langt fra de frosne figurene, statiske til tross for den konstante bevegelsen, våkner kroppene deres til liv med hver tone.

Når kroppen blir en levende skulptur

På karnevalet i Rio er ikke kroppen et utstillingsvindu eller et markedsføringsverktøy. Danserne er ikke som Barbie- figurer i esker eller magneter for fantasier. Selv om de til tider gir inntrykk av å være uvirkelige og på en merkelig måte minne om horden av Victoria's Secret-engler, vier de seg nesten religiøst til disse tekniske gestene.

Og kurver, ofte presentert som utskeielser og fordømt av et pro-tynt samfunn, er her kunstverk. De er dekorative elementer, tilsvarende en note i et partitur og et strøk i et maleri. På flåtene eller på bakken bølger kroppene deres med magnetisk letthet. Kjærlighetshåndtak blir koreografiske former. Mager vibrerer til rytmen av perkusjonen. Lår kolliderer med stolthet. Ingenting er skjult. Ingenting holdes tilbake. Der noen kropper virker anstrengt av estetiske krav, virker deres bebodd, flytende, gledesfylte.

På karnevalet i Rio er kroppen et språk. Og disse danserne skriver en ny grammatikk. Hva om karnevalets største skjønnhet til syvende og sist ligger i denne pluraliteten? I disse kroppene som forteller tusen forskjellige historier under de samme søkelysene?