Han injiserte seg selv med 856 doser gift, et bly som kunne forvandle medisin.

Historien kan virke som tatt rett ut av en film, men den fascinerer forskere i dag. Amerikaneren Tim Friede utsatte seg for slangegift i årevis. Bak denne ekstraordinære reisen ligger en forskningsvei som med tiden kanskje kan føre til fremskritt innen visse medisinske behandlinger.

En ekstrem langsiktig tilnærming

Siden tidlig på 2000-tallet har Tim Friede foretatt en spesielt risikabel form for selveksperimentering: å injisere seg selv med små mengder slangegift for gradvis å akklimatisere kroppen sin. I løpet av nesten 25 år har han samlet mer enn 800 eksponeringer, som involverer ulike giftige arter. En imponerende, men fremfor alt farlig, praksis som på ingen måte er en anerkjent medisinsk metode. Hans opprinnelige mål stammet fra en personlig søken, men det som gjør saken hans så fascinerende i dag, er måten kroppen hans reagerte på.

En kropp som tilpasser seg og fascinerer vitenskapen

Over tid utviklet Tim Friedes kropp antistoffer som var i stand til å reagere på visse giftstoffer. Denne naturlige forsvarsmekanismen tiltrakk seg immunologiforskeres oppmerksomhet. Spesielt bioteknologiselskapet Centivax studerte tilfellet hans, i samarbeid med immunologen Jacob Glanville. Målet deres: å forstå hvordan disse antistoffene fungerer og om de kan brukes i en medisinsk sammenheng.

Forskere har identifisert elementer som er i stand til å nøytralisere visse giftstoffer. De utforsket også deres interaksjon med et molekyl kalt varespladib for å vurdere deres effektivitet mot ulike typer gift. Dette arbeidet, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Cell, åpner lovende veier ... samtidig som det fortsatt er på et eksperimentelt stadium.

Hvorfor nåværende behandlinger har sine begrensninger

I dag produseres de fleste motgift fra antistoffer utvunnet fra dyr, ofte hester. Denne metoden har blitt brukt i over et århundre. Selv om den har reddet mange liv, har den også begrensninger: høye kostnader, ulik tilgang avhengig av verdensregion, og noen ganger immunreaksjoner hos pasienter.

Slangebitt er fortsatt et stort folkehelseproblem, spesielt i visse tropiske områder. Hvert år rammes flere millioner mennesker, noen ganger med alvorlige konsekvenser hvis behandling ikke gis raskt. I denne sammenhengen blir det stadig viktigere å utvikle mer tilgjengelige og effektive alternativer.

Denne forskningen reiser også etiske spørsmål.

Studiet av nye antistoffer, som de som ble observert hos Tim Friede, er en del av et forsøk på å forbedre behandlinger. Det passer også inn i en bredere refleksjon rundt medisinsk praksis. Faktisk minner noen dyrerettighetsgrupper oss om at dyr ikke er ment å bli utnyttet til vitenskapelige eller medisinske formål.

I dagens verden dukker det opp en rekke innovasjoner for å begrense, eller til og med erstatte, bruken av dyr i forskning. Teknologier basert på cellekulturer, datamodeller og avansert bioteknologi tilbyr nå lovende alternativer. Målet: å fremme medisin samtidig som man viser større respekt for alle levende vesener.

En lovende ledetråd, men fortsatt under konstruksjon

Forskning på dette uvanlige tilfellet betyr ikke at en ny behandling er klar til bruk. Mange trinn gjenstår før en potensiell anvendelse på mennesker. Forskere må fortsatt bekrefte effekten, sikkerheten og reproduserbarheten til disse metodene i større skala.

Denne historien minner oss imidlertid om én viktig ting: menneskekroppen har fantastiske tilpasningsevner, og vitenskapen fortsetter å utforske disse mekanismene for å forestille seg mer inkluderende og tilgjengelige løsninger.

Kort sagt, mellom vitenskapelig nysgjerrighet, medisinsk innovasjon og etisk refleksjon, åpner dette eksepsjonelle tilfellet en dør for nye måter å tenke på morgendagens medisiner.