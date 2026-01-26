Å bli ansatt av en robot: den skremmende oppsvinget i AI-intervjuer

Mens kandidater bruker AI til å forbedre CV-ene sine, samle presentasjonstips eller perfeksjonere en engasjerende e-post, vender også bedrifter seg til disse digitale verktøyene for å sile gjennom søknader og velge sin neste rekrutt. AI tar over HR-jobber, men den mangler noen ganger objektivitet og fremfor alt sensitivitet.

En rekruttering 2.0-tilnærming som blir stadig mer attraktiv for bedrifter

AI har blitt allestedsnærværende i hverdagen vår og øker noen ganger sjansene våre for å få en jobb dramatisk. Kanskje du allerede har brukt chatGPT som en del av jobbsøkingen din og spart deg selv for litt mental innsats ved å be om noen tjenester. Enten det er å omskrive en e-post, forenkle skrivingen av et følgebrev eller øve på vanskelige spørsmål, er AI din personlige coach, din allsidige robot.

Hvis du skulle skrive bare et enkelt avsnitt på egenhånd, ville du vært fullstendig fortapt. Vel, du bør vite at bedriftsledere også utnytter denne lydige og effektive arbeidsstyrken til å rekruttere nye talenter. På grunn av personalmangel eller tidsbegrensninger delegerer arbeidsgivere denne viktige oppgaven til tankeløse roboter. Og de ber dem ikke bare om å rangere CV-er etter relevans, men om å ta på seg rollen som en HR-profesjonell.

Tenk deg at du har gått gjennom de ulike stadiene i intervjuet og kommer til det avgjørende øyeblikket: den virtuelle utvekslingen via skjermen. Du åpner lenken som ble sendt via e-post, og der er ansiktet som dukker opp foran deg ingenting annet enn en samling piksler, en kvinne laget av algoritmer, ikke kjøtt og blod. Du befinner deg i en situasjon der du samhandler med en robot på samme måte som du ville gjort med en ekte person. Dette futuristiske scenariet er i ferd med å bli virkelighet. Den franske oppstartsbedriften HR Engine skryter for eksempel av å ha spart rekrutterere for «to dagers arbeid» med sitt AI-system for bedrifter. En tidsbesparelse, absolutt, men et betydelig tap av menneskelig kontakt.

Fra CV-screening til intervjuer har AI nesten det siste ordet

Denne AI-en, som skanner CV-en din og gransker hver linje med vilje, gir deg praktisk talt en profesjonell diagnose. Det er ikke bare et feilsøkingsverktøy; det er lederen av rekrutteringsprosessen. Den håndterer alt fra den første kontakten til de praktiske øvelsene. Og det er som en ekte episode av «Black Mirror».

Denne maskinen, som ikke forstår intuisjon, lager en psykologisk profil av hver kandidat. Den er ansvarlig for å evaluere søknader basert på flere kriterier. Eierne av disse robotene prøver å berolige folk ved å si at AI-en utelukkende er avhengig av ferdigheter. De er programmert til å rekruttere ikke basert på utseende eller kjønn, men på en kvalifisert person. De skal derfor være nøytrale. Dette er ganske nyttig for å forhindre favorisering og beslutninger basert på utseende.

AI-en bak rekruttering, som er problematisk

Disse AI-ene, domestisert av store selskaper, holder fremtiden din i sine hender. Noe som er ganske skremmende når man ser skandalene som følger. Datautnyttelse, fotohandel, stereotypisk analyse – AI åpner døren for alle slags overgrep og ulikheter.

I stedet for å kjempe mot den stille urettferdigheten i den profesjonelle verden, kan AI også normalisere den. «For å velge bruker AI dataene som har blitt matet inn i den, så hvis det alltid har vært menn i disse stillingene, vil den tro at de er mer kompetente og favorisere mannlige profiler», bekymrer Marie Content, en sosialrettsadvokat hos BG2V i spaltene til mediene Les Echos .

I en studie fra 2020 etterlyste Apec (Association for the Employment of Managers) en gjennomtenkt og moderat bruk av AI. «Kunstig intelligens bør bare være et komplementært verktøy for å noen ganger utføre de mest kjedelige oppgavene, men den kan på ingen måte anses som ufeilbarlig», slo studien fast. Dette viser at AI har sine begrensninger i rekruttering.

AI, fullstendig upåvirket av din følsomhet, veltalenhet eller kjærlighet til ord, velger bagasjen din heller enn selve vesenet ditt. Med andre ord: ikke forvent å være «favoritten». Hvorfor ikke forestille deg en verden der du også har en virtuell klone som er i stand til å lovprise dine dyder foran kamera?