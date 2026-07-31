Hun begynte med gymnastikk i 1934 og fortsatte å konkurrere til hun var 92 år gammel.

Samfunn
Fabienne Baure
@johannaquaas / Instagram

Klatrer man opp parallellstenger i en alder der mange senker ned sine daglige aktiviteter? Johanna Quaas gjorde det i flere tiår. Denne tyske gymnasten, nå 100 år gammel, har vist at en lidenskap som pleies regelmessig kan vare livet ut.

En lidenskap født i barndommen

Johanna Quaas ble født 20. november 1925 i Hohenmölsen i Tyskland, og vokste opp i en familie der sport spilte en betydelig rolle. I svært ung alder oppdaget hun gymnastikk og avslørte raskt bemerkelsesverdig talent. I 1934, bare ni år gammel, deltok hun i sin første konkurranse. Hennes atletiske reise ble senere avbrutt av flere familieflyttinger, og deretter av andre verdenskrig, som forstyrret hennes sportsaktiviteter dypt.

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Et sportslig mellomspill før en bemerkelsesverdig comeback

Etter krigen ble gymnastikk midlertidig forbudt i Øst-Tyskland. Johanna Quaas ga imidlertid ikke opp fysisk aktivitet og vendte seg til håndball, en disiplin som gjorde at hun kunne opprettholde utmerket fysisk form.

Etter å ha blitt kroppsøvingslærer giftet hun seg med gymnastikktrener Gerhard Quaas i 1963. Sammen ga de lidenskapen videre til sine tre døtre. Til slutt, i 1981, i en alder av 56 år, vendte Johanna tilbake til gymnastikkapparatet. Året etter deltok hun i en stor tysk konkurranse for seniorgymnaster, noe som markerte starten på et nytt eventyr.

En global kjendis over 80 år gammel

I 2012 gikk flere videoer som viste Johanna utføre en rekke rutiner i parallellstenger og gulv viralt. I løpet av få dager sirkulerte de over hele verden og tiltrakk seg oppmerksomheten til en rekke internasjonale medier. Samme år tildelte Guinness World Records henne tittelen «den eldste aktive konkurransegymnasten i verden». Denne anerkjennelsen ble etterfulgt av andre prestisjetunge utmerkelser, inkludert Nadia Comăneci Sportsmanship Award og det tyske forbundsfortjenstkorset, som anerkjente hennes engasjement for sport og promotering av sport.

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En inspirerende livsfilosofi

Til de som spør om hemmeligheten hennes, svarer Johanna enkelt: «Ansiktet mitt er gammelt, men hjertet mitt er ungt.» En setning som oppsummerer sinnstilstanden hennes perfekt. Ingen «mirakelmetode», bare en konsekvent sportspraksis som har blitt opprettholdt i flere tiår. Hun deler også erfaringene sine gjennom en bok dedikert til gymnastikk og fortsetter, i 2026, å oppmuntre nye generasjoner.

100 år gammel, fortsatt drevet av bevegelse

Selv om hun ikke lenger konkurrerer like regelmessig som før, fortsetter Johanna Quaas å gi gymnastikkoppvisninger i en alder av 100 år. Hennes energi og lidenskap har gjort henne til en ikonisk figur innen amatøridrett. Budskapet hennes har vært det samme gjennom årene: aldri slutt å bevege deg. Denne ideen støttes bredt av forskning på aktiv aldring, og hun legemliggjør den med bemerkelsesverdig autentisitet.

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Johanna Quaas’ reise tjener som en påminnelse om at bevegelse, utholdenhet og gleden ved fysisk aktivitet ikke har noen utløpsdato. Mer enn en forkjemper, har hun blitt et symbol på et aktivt liv levd til fulle, uavhengig av alder.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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