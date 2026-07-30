Dette eksperimentet med DJ-antrekk gjenoppliver debatten om kvinnekropper

Det var i det intime rommet på kjøkkenet hennes, mellom kjøleskapet og ovnen, at en DJ satte opp platespillerne sine for å mikse, ikke foran en jublende forsamling, men foran kameralinsen. Da hun byttet ut den klumpete hettegenseren sin med en litt mindre avslørende kjole, økte antallet seere dramatisk. En trist påminnelse om at kvinner verdsettes mer for kroppen sin enn for talentet sitt.

Visningene økte ti ganger avhengig av antrekket som ble brukt på skjermen

Da innholdsskaperen @two.face222 lanserte sin TikTok-livestream, trodde hun ikke at hennes soniske opptreden skulle bli et så sosialt fenomen. Denne DJ-en, som beskriver seg selv som en «eksperimentell beatmaker», er mer vant til å improvisere sett innenfor hjemmets vegger enn under diskokuler. Dette unge vidunderbarnet innen miksekonsoll, en spesialist i hybridmusikk og uvanlige mikser, har et lite digitalt ritual. Hun deler sine rytmiske komposisjoner på nett gjennom «live»-videoer som ikke gir rom for iscenesettelse.

Mens noen rocke- eller alternative musikkgrupper utøver kunsten sin i den støvete atmosfæren i en garasje, setter denne DJ-en scenen sin midt i fruktskålen, krydderhyllen og kaffemaskinen. Fordi kunsten hennes er ment å bli lyttet til mer enn sett. Likevel ser det ut til at noen lyttere har andre intensjoner enn å bare bevege hoftene og underholde ørene ved å klikke på miniatyrbildet og bli med på denne 2.0-festen.

Dette er den skremmende erkjennelsen denne DJ-en gjorde bare ved å skifte klær. Når hun blander inn en ugjennomsiktig grå genser, når publikum knapt 60. Men så snart hun dukker opp i en kjole med en dyp utringning som åpner seg for å avsløre brystene hennes, strømmer publikum til videoen. Selv om DJ-en forblir statisk og ikke gjør noe som helst, klarer hun å tiltrekke seg nesten 230 mennesker. Denne videoen, som opprinnelig var ment å myke opp sosiale normer, har blitt et godt eksempel på den konstante seksualiseringen av kvinner. «Det som nettopp skjedde på direktesendingen min i dag beviser hele problemet med kvinner i dette samfunnet», erklærer videoskaperen i bildeteksten.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av TwoFace (@two.face222)

Det underliggende problemet med algoritmer

«Jeg får vanligvis tre seere selv når jeg har på meg en genser, og alt som skal til er et glimt av brystene mine, så går algoritmen amok», påpeker DJ-en, og angrer på at hun ble et mål for fantasier. Ifølge henne er det ingen tvil, ingen tilfeldighet. Hvis hun klarte å bryte den symbolske 200-visningsgrensen, er det ikke takket være talentet hennes eller hennes tvetydige kunstneriske identitet. Det er et opplegg fra algoritmen, som bare verdsetter kvinner når de har på seg veldig lite. For ja, sosiale medieplattformer er sexistiske utstillingsvinduer der kvinner vises frem som objekter, og der den minste smule kvinnelig innhold raskt får en erotisk eller suggestiv tone.

Et fenomen dokumentert av team fra University College London og University of Kent i en avslørende, men fremfor alt urovekkende studie . Etter fem dagers bruk la forskerne merke til at TikTok-algoritmen promoterte fire ganger flere videoer med kvinnefiendtlig innhold, inkludert objektivisering, seksuell trakassering og nedverdigelse av kvinner, en økning fra 13 % av anbefalte videoer til 56 %. Og DJ-en ble et uvitende offer for disse robotene med deres forvrengte sinn, når alt hun ville var å gjøre jobben sin.

Kvinnelige DJ-er redusert til sitt fysiske utseende

På scenene på nattklubber eller plakatene på eksklusive klubber setter kvinner seg stadig mer i sporet. De representerer omtrent 25 % av festivalprogrammet og 10 % av artistene som bookes av de mest prestisjefylte klubbene. Dette nattlige yrket, som utøves under neonlys eller farget røyk, blir sakte men sikkert mer feminisert .

Hvis kvinner var trege med å ta over den elektroniske musikkscenen, kan det være fordi denne uhemmede verdenen er fiendtlig innstilt til dem. På disse stedene hvor kvinner må dekke drinkene sine like mye som silhuettene sine og føle seg som byttedyr i et løvebur, er det vanskelig å danse fritt.

Kvinnelige DJ-er, som jobber i rampelyset og skaper atmosfæren i scenen, må stadig bevise seg selv og tåle upassende oppførsel backstage. Enten det er sikkerhetsvakter som avviser sin DJ-status blankt, mannlige kunder som innfører et veritabelt musikalsk diktatur, eller de som antar at DJ-en er deres på grunn av et miniskjørt brukt i 35°C varme, blir disse kvinnelige figurene ofte sett på som enten "gogo-dansere" eller amatører.

Verre er det at de er mål for handlinger som er straffbare ved lov. I 2023 brøt de tausheten bak en emneknagg som høres ut som et kjent refreng: #MeTooDJ. Den franske DJ-en Paloma Colombe brukte Instagram som en megafon. I et rungende innlegg avslørte hun mishandlingen hun ble utsatt for av både publikum og teknikere under en konsert i Paris.

Til syvende og sist er det «Two Face» opplever i videoen sin bare et kort glimt av hva kvinner i hennes posisjon tåler på hver opptreden. Det gjenspeiler også et hyklersk samfunn som fordømmer de som bruker korte antrekk, men som ikke nøler med å sulte seg selv foran dem.