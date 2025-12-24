De kjekkeste mennene i 2025 ifølge en studie: en liste som utfordrer forutinntatte meninger

Hvert årsslutt bringer sin del av rangeringer og trender, men denne skaper mye oppsikt. En studie utført avPlayersTime , en dataanalysespesialist, undersøkte årevis med publikasjoner i People magazine for å finne ut hva som for tiden fengsler publikum. Resultatet? En rangering av «verdens kjekkeste menn» fra 2025, dominert av kjente fjes ... men hvis profiler avslører et slående skifte i standardene for mannlig skjønnhet.

Theo James i spissen, ren sjarm

Den britiske skuespilleren Theo James, som ble berømt i «Divergent» og har vært elsket siden «The White Lotus», kommer på førsteplass. Ifølge studien oppfyller han 89 % av kriteriene for det «ideale portrettet»: naturlig tilstedeværelse, intenst blikk, diskret eleganse og en mystisk aura som ser ut til å være universelt beundret.

Bak ham har vi Jonathan Bailey, stjernen i «Bridgerton», og den colombianske sangeren Maluma, hvis karismatiske tilstedeværelse fullfører denne ledende trioen. Tre svært forskjellige personligheter, men én klar fellesnevner: stille selvtillit, en sterk stil og oppriktighet i holdningen deres.

Det er viktig å huske at skjønnhet er subjektivt: disse mennene øverst på listen vil ikke bli oppfattet som kjekke av alle, og utseendet deres kan til og med virke "klisjéaktig" fordi det samsvarer med skjønnhetsstandarder. Til syvende og sist, uavhengig av kjønn, har hver person sin egen unike og dyrebare skjønnhet. Denne rangeringen bør ikke gjøre dere usikker, mine herrer: bare vær dere selv.

En sammensatt skisse av "moderne sjarm"

For å etablere denne rangeringen analyserte forskere trender over flere år i detalj: alder, høyde, øyen- og hårfarge, kroppshår, tatoveringer, fysikk, men også sivilstatus og til og med astrologisk tegn. Resultatet: den hyppigste profilen er en høy, mørkhåret, atletisk mann som nærmer seg førti, med et snev av mystikk i øynene.

Resten av rangeringen bekrefter denne trenden: Kit Harington, Jensen Ackles, Jacob Elordi, Penn Badgley, Henry Cavill, Riley Green og Timothée Chalamet skiller seg også ut. Forskjellige verdener, men alle legemliggjør en form for autentisk skjønnhet, en blanding av styrke, følsomhet og dybde.

Mot et mer nyansert syn på «maskulin sjarm»

Utover ansikter og statistikk, avslører denne topp 10-listen hvor mye konseptet om mannlig skjønnhet er i utvikling. Borte er kulten av den perfekte kroppen eller det stereotype maskuline idealet: i 2025 finnes skjønnhet i uttrykk, holdning, tilstedeværelse og auraen til en personlighet. Den ligger like mye i stille selvtillit som i evnen til å være seg selv, i diskret karisma eller et oppriktig blikk, i en stil som reflekterer individualitet snarere enn konformitet.

Denne rangeringen er derfor ikke en standard å strebe etter, men snarere en refleksjon av de ulike måtene sjarm kan manifestere seg på. Noen vil foretrekke et rampete smil, andre naturlig selvtillit, andre igjen eleganse eller følsomhet. Det viktigste er å forstå at skjønnhet er mangesidig: den er ikke begrenset til mediestandarder, og hver person har sine egne unike egenskaper. Til syvende og sist inviterer dette friske perspektivet på maskulin sjarm oss til å huske at enhver mann, på sin egen måte, kan være kjekk.

Kort sagt, mer enn bare en rangering, bekrefter denne studien at skjønnhet er mangesidig. Og i år har den tydeligvis en utpreget britisk aksent.