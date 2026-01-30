En pensjonert kvinne, offer for en «falsk bankrådgiver», taper en astronomisk sum på bare noen få minutter.

I Sveits ble en 82 år gammel kvinne offer for en bemerkelsesverdig effektiv svindel. Pensjonisten trodde hun snakket med bankrådgiveren sin, og installerte programvare på datamaskinen hennes som angivelig skulle beskytte henne. I virkeligheten åpnet hun døren for en svindler som ville stjele nesten 268 000 euro fra henne på bare noen få øyeblikk.

En velsmurt telefonsvindel

Banksvindel er i stadig utvikling, og denne historien er et urovekkende eksempel. I Schwyz, i det sentrale Sveits, mottok offeret en telefon fra en mann som utga seg for å være rådgiver i banken sin. I en beroligende tone forklarte han at en mistenkelig overføring var blitt oppdaget på kontoen hans, og at han måtte «sikre» dataene sine umiddelbart.

Personen ba henne deretter om å installere et angivelig antivirusprogram, angivelig for å løse problemet eksternt. I virkeligheten ga dette programmet svindleren full tilgang til offerets datamaskin. Så snart hun logget seg på nettbanken sin, tok svindleren kontroll og tømte kontoen hennes rett foran øynene hennes.

268 000 euro borte

Ifølge det lokale mediebyrået Bote der Urschweiz overførte svindleren nesten 250 000 sveitsiske franc, eller omtrent 268 000 euro. Dette er et eksepsjonelt beløp for denne typen svindel, noe som gjør det til et av de største registrerte fjerntyveriene i landet.

Sveitsiske myndigheter minner offentligheten om at disse operasjonene ofte utføres av organiserte internasjonale nettverk som er i stand til å manipulere ofrene sine med stor realisme. Den installerte programvaren lignet et legitimt vedlikeholdsverktøy, noe som gjorde svindelen nesten uoppdagelig.

Et sjokkert offer, men ikke ødelagt

Selv om pensjonisten tapte en kolossal sum, var det fortsatt en viss lettelse: hun hadde en ekstra bankkonto i en annen institusjon, som gjorde at hun kunne beholde noe av sparepengene sine. En liten trøst, men en smertefull påminnelse om risikoen forbundet med å stole på telefonoperatører.

Slik unngår du denne typen svindel

Myndighetene anbefaler flere enkle tiltak for å beskytte seg selv:

Installer aldri programvare på forespørsel fra en fremmed, selv om de hevder å jobbe for banken din.

Ikke del identifikatorer eller konfidensielle koder via telefon eller på nett.

Legg på umiddelbart og ring tilbake til banken din selv med et offisielt nummer.

Rapporter eventuelle mistenkelige forsøk til politiet eller banken din.

Moralen i historien er at i den digitale tidsalderen er årvåkenhet fortsatt det beste forsvaret. Historien om denne pensjonisten, offer for en sofistikert svindel, tjener som en påminnelse om at banksikkerhet begynner med mistillit. Bak en beroligende stemme i telefonen kan det lurke en svindler som er i stand til å utslette en livstids sparepenger på få minutter.